Für Forza Horizon 6 suche ich den besten Controller – und ich habe ihn endlich gefunden!

Ich bin wirklich ungeduldig, was Forza Horizon 6 angeht, und da es momentan an News mangelt, habe ich mir stattdessen schon mal den perfekten Controller dafür zugelegt.

Controller gibt's wie Sand am Meer, aber wegen einer banalen Funktion gab es für mich nie eine Alternative zum stinknormalen Xbox-Controller. Da meiner nach vielen Stunden in Forza Horizon 5 und anderen Rennspielen die besten Zeiten wirklich hinter sich hat, habe ich mir für Forza Horizon 6 einen neuen Controller gesucht, der alles besser machen sollte.

Ich habe endlich den für mich perfekten Controller gefunden. Er hat eine seltene Funktion, ohne die ich Forza nicht spielen könnte, und darüber hinaus brachiale High-End-Ausstattung zum echt fairen Preis!

Besser UND günstiger als der Xbox Elite 2-Controller

Ich liebe den Standard-Xbox-Controller seit der Xbox One. Er hat für mich einfach die perfekte Form und allein deshalb fällt für mich ein Großteil der Controller auf dem Markt schon aus dem Rennen. Immer wieder wegen abgenudelter Sticks oder gar Stickdrift einen neuen Xbox-Controller zu kaufen, kommt für mich aber nicht länger infrage.

Gegen Stickdrift helfen auf Dauer nur sogenannte Halleffekt- oder TMR-Joysticks, und die bietet nicht einmal der teure Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Warum sollte ich so viel Geld für einen Controller hinblättern, wenn die Sticks früher oder später genauso kaputtgehen wie bei einem günstigen?

Daraus ergeben sich für mich also schon zwei Punkte, die mir bei einem Controller enorm wichtig sind: Ich möchte Halleffekt- oder TMR-Joysticks und die Form sollte der eines Xbox-Controllers gleich- oder nahekommen. Das war's aber leider noch nicht. Besonders für Forza und andere Rennspiele brauche ich eine weitere Sache unbedingt. Zum Glück habe ich einen Controller gefunden, der all das bietet und günstiger ist als der Elite-Controller.

Warum brauche ich für Forza Horizon 6 einen speziellen Controller?

Das Stichwort heißt „Impulse Trigger“. Mit der Xbox One kamen neben den normalen Vibrationsmotoren in den Controllern auch kleine Vibratoren in den Triggern dazu. Was für mich unterbewusst einfach „normal“ war, hat sich schnell als absolut unerlässliche Funktion herausgestellt, als ich sie zum ersten Mal missen musste.

Gerade für Rennspiele wie Forza brauche ich eine bestimmte Funktion, die ich nur von originalen Controllern kenne. Für Horizon 6 habe ich jetzt eine bessere Alternative gefunden.

Die subtile Vibration in den Triggern, also sozusagen im Gas- und Bremspedal, liefert in Rennspielen einen viel größeren Mehrwert als nur mehr Immersion. Damit spüre ich zu jeder Zeit, wie es um die Traktion steht. Ich spiele Forza Horizon am liebsten ohne sämtliche Fahrhilfen wie Traktionskontrolle oder ABS und die Impulse Trigger machen das erst möglich. Egal ob durchdrehende Räder beim Beschleunigen oder eine Blockade beim Bremsen – ich spüre es in den Spitzen meiner Zeigefinger.

Das große Problem: Neben den originalen Xbox Controllern gibt es nur ganz wenige andere, mit entsprechenden Vibrationsmotoren in den Triggern. Aber ich habe einen gefunden!

Wichtige Infos zu Impulse Triggern in Forza Horizon 6, 5 und 4 über Steam Wenn ihr so wie ich Forza Horizon & Co. auf dem PC und nicht auf der Xbox spielt, dann aufgepasst. Die eben beschriebenen Impulse Trigger funktionieren dann nur unter bestimmten Voraussetzungen. Am einfachsten kauft ihr Forza Horizon 6 über den Microsoft Store

Wenn ihr lieber bei Steam kaufen wollt, dann hat mir in Forza Horizon 5 folgender Tipp geholfen: Rechtsklick auf Forza in eurer Bibliothek >> Eigenschaften „Controller“ und dann „Steam Input deaktivieren“ auswählen

Ich erwarte genau dasselbe in Forza Horizon 6

In Forza Horizon 4 habe ich bislang keinen Weg gefunden, Impulse Trigger über Steam zum Laufen zu bekommen

Pro-Controller für Xbox und PC: Der Gamesir G7 Pro hat einfach alles!

Für einen ersten Überblick über meinen nagelneuen Controller-Favoriten hier mal die wichtigsten Merkmale im Schnelldurchlauf:

Konnektivität mit 2,4-GHz-Funk, Bluetooth oder per Kabel

In einer Version sogar kabellos mit der Xbox!

Erster lizenzierter Xbox-Controller mit magnetischen TMR-Sticks

Halleffekt-Trigger mit eigenen Vibrationsmotoren, umschaltbar auf Mikroschalter

1.000 Hz Pollingrate und eingebauter Gyro-Sensor (nur für PC)

Zwei zusätzliche Bumper und zwei Tasten auf der Unterseite

Tasten und Bumper mit mechanischen Mikroschaltern

Gelungene Software für extrem vielseitige Einstellungen

Mitgelieferte Ladestation und lange Akkulaufzeit dank großem Akku

Austauschbares D-Pad, sowie Griffe und Faceplates

Der Gamesir G7 Pro hat einen großzügigen Lieferumfang. Ich habe ihn in der Zenless Zone Zero-Version und dafür gibt's sogar noch mehr Zubehör und Wireless-Xbox-Konnektivität.

Ich glaube, dass der Hersteller Gamesir für den G7 Pro-Controller ein klares Ziel hatte. Den Controller mit allem ausstatten, was einen Controller heutzutage auszeichnen kann, und somit die eierlegende Wollmilchsau auf den Markt zu bringen. Aus meiner Sicht haben sie's geschafft, denn einen besseren Controller hatte ich noch nie!

Spätestens wenn Forza Horizon 6 endlich da ist, werde ich einen noch ausführlicheren Artikel über meinen neuen Traum-Controller veröffentlichen. Bis dahin kann ich euch aber schon jetzt eine ziemlich klare Empfehlung dafür aussprechen.