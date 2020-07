Ghost Recon Breakpoint: Spielt jetzt gratis auf PS4 & Xbox One

Immer wieder gibt es für PS4 & Xbox One Spiele, die ihr für ein Wochenende gratis spielen könnt. Darunter ist auch Ubisoft, die gerne mal Rainbow Six Siege kostenlos anbieten. Dieses Mal aber könnt ihr Ghost Recon: Breakpoint auf beiden Konsolen antesten.

Alle Details zum Gratis-Wochenende

Wie Ubisoft auf Twitter bekannt gegeben hat, ist die kostenlose Phase zu Ghost Recon: Breakpoint jetzt gestartet.

Wie lange ist Breakpoint kostenlos? Ihr werdet aber das Spiel nur für kurze Zeit spielen können. Ihr habt Zeit bis zum 20. Juli den Kampf gegen die Söldner auf der Insel Aurora anzutreten.

Was wird spielbar sein? Ihr könnt das gesamte Spiel über das Wochenende mit all seinen Funktionen ausprobieren. Wenn ihr euch entscheidet, die Vollversion zu kaufen, dann könnt ihr direkt euren Spielfortschritt aus der Gratis-Version übernehmen.

Das ist Ghost Recon: Breakpoint

Plattform: PS4, Xbox One

PS4, Xbox One Download-Größe: 53,05 GB (PS4), 48,25 GB (Xbox One)

53,05 GB (PS4), 48,25 GB (Xbox One) PS Plus/Xbox Live für Mehrspieler? ja

Darum geht's: Breakpoint basiert auf seinem Vorgänger Ghost Recon: Wildlands und bietet weiterhin eine Open World an. Dafür reist ihr in das fiktive Aurora-Archipel und versucht dort einem ehemaligen Mitglied der Ghost-Einheit das Handwerk zu legen. Das Gameplay von Breakpoint wartet mit einigen neuen Elementen auf, unter anderem gibt es nun vier Charakterklassen, Survival-Elemente und zusätzliche taktische Möglichkeiten wie das Verstecken im Schlamm.

Was erwartet euch jetzt Neues: Ghost Recon: Breakpoint war zum Launch nicht so, wie die Fans es erwartet hatten. Nach vielen Patches wurde jetzt zuletzt die Möglichkeit hinzugefügt auch alleine mit bis zu 3 KI-Kollegen die Missionen anzugehen. Ihr könnt sogar frei durch diese durchschalten und sie in unterschiedlichen Situationen selbst spielen. Dieses Feature könnt ihr während des kostenlosen Wochenendes ausprobieren.

Werdet ihr kostenlos auf die Insel Aurora reisen, um gegen die Söldner zu kämpfen? Habt ihr Breakpoint zum Release gespielt und gebt dem Spiel jetzt noch einmal eine neue Chance?