Gigantischer MediaMarkt-Sale: Tausende Angebote starten bald!

Schon bald startet der nächste große MediaMarkt-Sale. Die Top-Angebote könnten schnell auverkauft sein.

Der nächste riesige MediaMarkt-Sale steht vor der Tür: Ab dem 5. Februar um 20 Uhr (bzw. 6 Uhr über die App) bekommt ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also 15,966 Prozent) auf fast das gesamte Sortiment, was vor allem bei ohnehin schon reduzierten Produkten oder bei sonst sehr preisstabilen Artikeln zu echten Schnäppchenpreisen führen dürfte. Sobald die Aktion gestartet ist, werdet ihr sie hier finden:

Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr allerdings bei myMediaMarkt angemeldet sein. Offiziell soll der Sale bis zum 9. Februar, also bis Montag, laufen. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass zumindest einige der besten unter den tausenden Sonderangeboten schon sehr viel früher ausverkauft sein könnten. Neben MediaMarkt findet ihr die Aktion auch bei Saturn:

Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt: Was werden die besten Gaming-Angebote?

Mit etwas Glück könnte zum ersten mal die Nintendo Switch 2 in einer MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion dabei sein.

Was genau in einer Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt enthalten ist, weiß man erst dann mit absoluter Sicherheit, wenn der Sale tatsächlich gestartet ist. Ein paar Einschränkungen sind jedoch bereits bekannt: So werden Videospiele wohl wie beim letzten Mal wieder nicht dabei sein, bei der Gaming-Hardware sind außerdem VR-Headsets und einige (aber nicht alle!) Handhelds ausgeschlossen.

Mit dabei sind hingegen nach derzeitigem Stand die PlayStation 5, und zwar sowohl die PS5 Slim als auch die PS5 Pro, sowie PS5-Controller (mit Ausnahme einiger DualSense Special Editions). Auch der beliebte PS5-Handheld PlayStation Portal ist nach aktuellen Angaben nicht von der Aktion ausgenommen.

Bei Nintendo wurden bislang nur die Spiele explizit ausgeschlossen, die Nintendo Switch 2 könnte also tatsächlich dabei sein, ebenso wie Zubehör wie die Joy-Cons und der Switch Pro Controller. Bei der Xbox-Hardware fehlt wohl nur der Asus ROG Xbox Ally, ansonsten dürfte so ziemlich alles im Sale enthalten sein, also sowohl Konsolen als auch Controller. Hier eine kleine Liste mit Gaming-Produkten, die ihr im Auge behalten könnt: