Gigantischer MediaMarkt-Sale: Tausende Angebote starten bald!

Der nächste riesige MediaMarkt-Sale steht vor der Tür: Ab dem 5. Februar um 20 Uhr (bzw. 6 Uhr über die App) bekommt ihr einen Extra-Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer (also 15,966 Prozent) auf fast das gesamte Sortiment, was vor allem bei ohnehin schon reduzierten Produkten oder bei sonst sehr preisstabilen Artikeln zu echten Schnäppchenpreisen führen dürfte. Sobald die Aktion gestartet ist, werdet ihr sie hier finden:Tausende Angebote im MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale abstauben!
Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr allerdings bei myMediaMarkt angemeldet sein. Offiziell soll der Sale bis zum 9. Februar, also bis Montag, laufen. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass zumindest einige der besten unter den tausenden Sonderangeboten schon sehr viel früher ausverkauft sein könnten. Neben MediaMarkt findet ihr die Aktion auch bei Saturn:Mehrwertsteuer-Sale bei Saturn: Tausende Schnäppchen sichern!
Mehrwertsteuer-Sale bei MediaMarkt: Was werden die besten Gaming-Angebote?
Was genau in einer Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt enthalten ist, weiß man erst dann mit absoluter Sicherheit, wenn der Sale tatsächlich gestartet ist. Ein paar Einschränkungen sind jedoch bereits bekannt: So werden Videospiele wohl wie beim letzten Mal wieder nicht dabei sein, bei der Gaming-Hardware sind außerdem VR-Headsets und einige (aber nicht alle!) Handhelds ausgeschlossen.
Mit dabei sind hingegen nach derzeitigem Stand die PlayStation 5, und zwar sowohl die PS5 Slim als auch die PS5 Pro, sowie PS5-Controller (mit Ausnahme einiger DualSense Special Editions). Auch der beliebte PS5-Handheld PlayStation Portal ist nach aktuellen Angaben nicht von der Aktion ausgenommen.
Bei Nintendo wurden bislang nur die Spiele explizit ausgeschlossen, die Nintendo Switch 2 könnte also tatsächlich dabei sein, ebenso wie Zubehör wie die Joy-Cons und der Switch Pro Controller. Bei der Xbox-Hardware fehlt wohl nur der Asus ROG Xbox Ally, ansonsten dürfte so ziemlich alles im Sale enthalten sein, also sowohl Konsolen als auch Controller. Hier eine kleine Liste mit Gaming-Produkten, die ihr im Auge behalten könnt:
- Nintendo Switch 2 bei MediaMarkt
- Nintendo Switch 2 + Mario Kart World bei MediaMarkt
- PlayStation 5 Pro bei MediaMarkt
- PlayStation 5 Slim bei MediaMarkt
- PlayStation Portal Remote Player PS5-Handheld bei MediaMarkt
- Xbox Series X bei MediaMarkt
- Nintendo Switch 2 Pro Controller bei MediaMarkt
- Nintendo Switch 2 Joy-Con 2-Controller bei MediaMarkt
- Microsoft Xbox Wireless Controller bei MediaMarkt
- Sony DualSense Edge PS5-Controller bei MediaMarkt