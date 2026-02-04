Glückspiel kann süchtig machen, Flip 7 aber auch!

94 Karten, einfache Regeln undtaktischer Nervenkitzel: Flip 7 ist für mich das ultimative Kartenspiel zum Mitnehmen!

»Gehma Kartln?« heißt es bei mir ab und an im Discord-Channel, wenn meine Kumpels wieder einen Besuch in der Kneipe planen wollen. Aber welches Kartenspiel wird es? Bei Schafkopfen vergesse ich immer die Regeln und bei Poker muss man den Koffer mitschleppen, wenn man nicht mit Münzen spielen will. Wenn es einfach, kompakt und extrem spaßig sein muss, dann ist Flip 7 DAS Kartenspiel für euch, denn ich hatte schon ordentlich Spaß damit!

Wer doppelt, fliegt raus! Einfache Regeln und schnelle Runden

Nicht verwechseln mit dem Flip7 von Samsung! Im Gegensatz zum bayerischen Klassiker Schafkopfen, sind die Regeln bei Flip 7 eindeutig und ändern sich nicht, je nachdem in welchem Dorf ihr aktuell unterwegs seid. Das Ziel: Als Erster 200 Punkte erreichen. Wie? Indem man die Nummern auf den Karten zusammenzählt.

In jeder Runde muss man bis zu sieben Karten aufdecken (darum auch Flip 7!), aber man darf jede Zahl nur einmal auf der Hand haben. Zieht man zum Beispiel eine zweite 6, dann ist die Runde für einen vorbei und man muss alle Karten ablegen und kassiert 0 Punkte.

Jede Zahl gibt es so häufig, wie die Zahl drauf: Also es gibt insgesamt zehn Mal die 10 und elf mal die 11, etc. – ihr versteht?

Wem das Risiko für eine doppelte Karte zu hoch ist, kann frühzeitig aufhören und sich seine Hand mitsamt den Punkten absichern. Warum sollte man dann aber überhaupt bis zu sieben Karten spielen wollen? Bei sieben Handkarten bekommt man satte 15 Bonuspunkte! Das Ganze ist Stochastik und Nervenkitzel in einem!

Wenn es aber nur um die Karten und Punkte zusammenzählen geht, warum nimmt man dann nicht einfach normale Spielkarten? Erstens gibt es nicht so viele Karten und zweitens, gibt es noch Sonderkarten, die das Spielerlebnis etwas auflockern oder auch Freundschaften zerstören können!

Nicht nur Zahlen – Greift eure Mitspieler an!

Zu den Zahlenkarten kommen auch drei verschiedene Aktionskarten: Die Second-Chance-Karte, die als Joker dient, falls ihr eine Karte doppelt zieht, die Freeze-Karte, die ihr auf einen beliebigen Spieler legt, um ihn aus der Runde zu schmeißen (die Punkte auf der Hand darf man behalten) und die Flip-Three-Karte, die euch, oder einen Mitspieler, zwingt, drei Karten zu ziehen (ihr könnt auch euch selbst wählen).

Von Flip 7 gibt es auch eine deutsche Version, die aber in einer etwas größeren Schachtel von Kosmos kommt. Kollege Elias war letztes Jahr auf der SPIEL-Messe in Essen und durfte das damals noch frische Spiel ausprobieren:

Diese drei Karten machen das Ganze nicht nur zu einem Glücksspiel, sondern auch zu einem taktischen Partyspiel und durch die kleine Verpackung ist Flip 7 perfekt für einen Kneipenbesuch geeignet. Und für aktuell nicht einmal 8 €, bekommt ihr hier für euer Geld dutzende, wenn nicht sogar hunderte, Stunden Spielspaß!