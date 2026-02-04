Das beste Horrorspiel aus 2025 gibt's jetzt günstig für PS5!

Laut internationalen Bewertungen ist dies das beste PS5-Horrorspiel des letzten Jahres.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade das zumindest laut Metacritic beste PS5-Horrorspiel 2025 zum stark reduzierten Preis schnappen. Den Ende September erschienenen Survival-Horror-Hit, der dort bei respektablen 86 Punkten steht, bekommt ihr aktuell laut Vergleichsplattformen nirgendwo günstiger. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal laufen soll. Hier findet ihr ihn:

Wenn ihr auf Survival-Horror steht, solltet ihr außerdem nicht vergessen, dass mit Resident Evil Requiem schon bald (nämlich am 27. Februar) das nächste große AAA-Spiel des Genres ansteht. Ob der neunte Teil der berühmtesten Reihe den Konkurrenten aus dem letzten Jahr noch übertreffen wird, können wir noch nicht sagen, aber die Chancen stehen zumindest nicht schlecht. Bei Amazon könnt ihr bereits mit Preisgarantie vorbestellen:

PS5-Horrorhit aus 2025: Das ist die beste Resident-Evil-Alternative!

Vor allem bei Artdesign und Atmosphäre kann Silent Hill f punkten.

Wir sprechen hier von Silent Hill f, das zwar einiges anders macht als seine Vorgänger, aber in mancherlei Hinsicht doch wieder ein typisches Silent-Hill-Spiel ist. Neu ist unter anderem das Setting: Statt in der amerikanischen Kleinstadt, von der die Reihe ihren Namen hat, werdet ihr in das japanische Dorf Ebisugaoka geschickt und übernehmt in den 1960er die Rolle der Schülerin Hinako Shimizu.

Spielerisch bietet Silent Hill f eine für Survival-Horror-Spiele seiner Art recht typische Mischung aus Erkundung, kleinen Rätseln und Action, allerdings mit einem vergleichsweise großen Fokus auf den Nahkampf. Silent Hill f ist jedoch ein Spiel, das sich weniger durch sein Gameplay als vielmehr durch seine Story und Atmosphäre auszeichnet. Schon das Artdesign des Dorfes, das im Nebel zu versinken droht, ist wunderbar gruselig geraten.

Außerdem fesselt Silent Hill f wie schon frühere Spiele nicht zuletzt dadurch, dass es auch vor schwer verdaulichen Themen nicht zurückschreckt. Jumpscares und furchterregende Monster wie in einem Resident Evil bekommt ihr zwar auch hier geboten, darüber hinaus wird aber auch subtilerer, psychologischer Horror geliefert, der sich um Mobbing, Missbrauch, Diskriminierung und Wahnvorstellungen dreht.

Das alles ist verpackt in eine Geschichte, die viel komplexer und wendungsreicher ist, als es zunächst den Anschein hat. Tatsächlich muss man Silent Hill f sogar mehrfach durchspielen, um seine Tiefe ganz zu erfassen, da sich bestimmte Handlungsoptionen und Story-Stränge erst ab dem zweiten Durchgang öffnen. Das alles macht Silent Hill f zu einem zwar weniger massentauglichen, aber dafür desto faszinierenderem und ungewöhnlicherem Horrorspiel.