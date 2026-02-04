Yu-Gi-Oh! aus Klemmbausteinen: Was LEGO plant und was es schon gibt

Die Rivalität zwischen Yugi und Kaiba ist so legendär, wie die zwischen LEGO und anderen Klemmbaustein-Herstellern.

LEGO drängt zunehmend auf den Anime-Markt. Nach Sets von One Piece und Pokémon ist wohl als nächstes Yu-Gi-Oh! dran. Und die Community soll dabei eine entscheidende Rolle spielen. Wir erklären euch, wie das funktionieren soll und welche Klemmbaustein-Sets mit Yu-Gi-Oh!-Lizenz ihr schon jetzt kaufen könnt.

Wie LEGO jetzt Sets der Anime-Serie erschaffen will

Am 03. Februar hat LEGO eine Design-Challenge ausgerufen. Die Aufgabe: Erstelle ein LEGO-Set zum Thema Yu-Gi-Oh!. Das können einzelne Monster sein, Dioramen oder Modelle der Charaktere. Das Set muss zwischen 400 und 2.000 Teile beinhalten und darf sich nur auf die ersten beiden Staffeln des Anime beziehen.

Der weiße Drache als LEGO-Set, dieser Vorschlag wird vermutlich sehr häufig gemacht werden.

Das Ganze läuft über das LEGO Ideas Programm, bei dem Fans eigene Modelle erstellen und einreichen können. Die besten Ideen werden von einem LEGO-Gremium reviewt und wenn sie die Qualitätsstandards erfüllen, als offizielles Set von LEGO umgesetzt. Die Person, die den Vorschlag eingereicht hat, wird prozentual an den Umsätzen beteiligt.

Im Falle dieser Design-Challenge wählt das Gremium fünf Entwürfe aus und stellt diese dann in der Community zur Abstimmung um zu bestimmen, welches Set tatsächlich produziert werden soll. Der zeitliche Ablauf sieht so aus:

03. Februar - 10. März: Einreichungsphase

11. März - 10. April: Das Gremium wählt ihre Favoriten

14. April - 28. April: Fan-Vote

10. September: Gewinner wird bekannt gegeben

Können wir noch mehr Sets erwarten?

Indirekt hat LEGO mit dieser Challenge offenbart, dass sie wohl die Yu-Gi-Oh!-Lizenz erworben haben, wir können also vielleicht bald noch mit anderen Ankündigungen für neue Sets rechnen. Wir können also gespannt sein.

Yu-Gi-Oh! gibt es schon jetzt aus Klemmbausteinen

Womit LEGO gerade erst anfängt, hat die Konkurrenz schon durchgespielt. Denn nanoblock hat einige Sets herausgebracht, die Charaktere oder Monster aus der Serie darstellen. Diese bestehen aus 300-400 Teilen und sind ca. 10cm groß, sind also kleinere Modelle, die durch die kleinen Steine aber erstaunlich viele Details bieten.

Die Figuren wirken sehr detailgetreu und kosten dabei lächerlich wenig.

Neben Yugi und Kaiba könnt ihr auch ikonische Monster der beiden, wie den schwarzen Magier, den Beauftragten der Dämonen oder den schwarz glänzenden Soldaten zusammenbauen. Bis offizielle Sets von LEGO erscheinen werden, wird es vermutlich bis 2027 oder länger dauern. Wer nicht solange warten will, findet bei nanoblock die perfekte Alternative, die zudem sehr günstig daher kommt.