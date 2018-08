Dass Sonys PS4-Exklusiver Blockbuster God of War einen New Game Plus-Modus erhalten soll, haben die Macher schon vor einigen Wochen bestätigt, aber noch kein genaues Datum verraten.

Jetzt gibt es einen Release-Termin.

Kostenloser Patch bringt Neues Spiel+ im August

Am 20. August 2018 soll God of War sein bisher größtes (Gratis-)Update erhalten, das den versprochenen New Game Plus-Modus im Gepäck hat.

Die genaue Download-Größe des Patches wissen wir allerdings noch nicht. Sony hat die Download-Größe noch nicht bekanntgegeben.

Der Patch 1.21, der den Fotomodus ins Spiel brachte, war beispielsweise 447 MB groß. Damit wissen wir immerhin, dass der neue Patch mit den New Game Plus-Mode diese Größe übersteigen wird.

So funktoniert New Game Plus in God of War

Auf dem PlayStationBlog erklärt Sony, wie der New Game Plus-Modus in God of War funktioniert.

Wie aktiviere ich New Game Plus? Zunächst einmal müsst ihr natürlich den besagten Patch installiert haben. Anschließend wird der Modus für euch verfügbar sein.

Kampagne muss einmal beendet werden: Um New Game Plus zu starten, müsst ihr die Story-Kampagne schließlich in einem beliebigen Schwierigkeitsgrad durchgespielt haben.

Was bringt New Game Plus?

Spielt die Story-Kampagne erneut durch, behaltet aber zuvor gesammelte Rüstungen, Waffen, Zaubersprüche, Talismane und Fähigkeiten

Euch erwartet außerdem neue Ausrüstung. Was genau, verraten die Macher noch nicht

New Game Plus bringt einen neuen Seltenheitsgrad für das Zusammenstellen und Upgraden von Ausrüstung. Hierfür müsst ihr die Ressource "Skap-Schlacke" sammeln, mit der ihr anschließend beim Schmied anklopft

Ihr könnt Zwischensequenzen sowohl im normalen als auch im Plus-Modus skippen

New Game Plus wird kein Spaziergang

Bereits im Juni gab Sony Santa Monica Studios bekannt, dass der New Game Plus-Modus "kein sonniger Spaziergang durch Midgard" werden wird.

Wie die Macher jetzt verraten, kommen mit dem New Game Plus-Modus schwierigere Gegner auf uns zu, die "ein paar neue Asse im Ärmel haben werden". Die Macher sind gespannt, wer den New Game Plus-Modus schafft. Der Durchlauf sein "keine leichte Leistung".

Wie schwer wird es? Es bleibt weiterhin unklar, wie hoch der New Game Plus-Modus den Schwierigkeitsgrad anziehen wird und welche Herausforderungen uns konkret bevorstehen.

Wir gehen davon aus, dass sich der Schwierigkeitsgrad im New Game Plus-Modus nach dem Schwierigkeitsgrad des zuvor beendeten Durchlaufs richtet.

Haben wir das Spiel beispielsweise auf dem einfachsten Härtegrad beendet, könnte der New Game Plus-Modus entsprechend eine Stufe nach oben gehen. Wer God of War natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen hat, dem würde dann im Neuen Spiel+ eine noch härtere Herausforderung bevorstehen (Gott habe ihn selig).

Das ist aber Spekulation. Warten wir ab, welche Herausforderungen das New Game Plus wirklich für uns bereitstellt.

