God of War-Demake lässt Pixel-Kratos in rundenbasierten Kämpfen antreten

Der letzte God of War-Titel ist zwar erst 2018 erschienen, doch die Youtuber von 64 Bits haben sich gefragt, wie die Abenteuer von Kratos und Atreus wohl ausgesehen hätten, wenn God of War rund 20 Jahre früher erschienen wäre. Sogar der Titel- und der Ladebildschirm wurden von der Gruppe mit einem neuen Gewand versehen.

God of War für Retro-Liebhabende

Wie sieht das Demake aus? Für das God of War-Demake hat das Team eine Szene erstellt, in der Kratos, Atreus und Mimir in einem Boot über einen Fluss schippern. Als sie auf eine Küste stoßen, beginnt ein Kampf gegen einen Draugr, einen Oger und einen Nachtmahr:

Das Besondere: Der Kampf läuft rundenbasiert ab und erinnert stark an ein klassisches Rollenspiel. Kratos und Atreus besitzen beide eine Leiste für ihre Lebens- und ihre Angriffspunkte. In einem Menü kann zwischen einem Standardangriff, eine Spezialattacke, dem Nutzen eines Items und dem Verteidigen gewählt werden.

Woher stammt die Grafik? Das Demake basiert auf dem PS1-RPG Breath of Fire 4, was sich beispielsweise an den Textboxen im Kampf ganz gut erkennen lässt. Sogar die ikonischen PS1-Sounds wurden aus dem Spiel übernommen, um God of War den nötigen Retro-Charme zu verpassen.

Ganz viel Liebe für das Demake

Das God of War-Demake ist ein Teil einer ganzen Reihe. Momentan plant das Team insgesamt sieben Demakes. Doch vor allem das God of War-Demake hat es natürlich Cory Barlog angetan, der als Game Director für God of War zuständig war:

Was ist eigentlich ein Demake? Ein Demake ist das Gegenteil zu einem Remake. Während Entwicklerstudios bei einem Remake bestrebt sind, die Grafik und alle weiteren Spielaspekte auf die moderne Zeit anzupassen, soll beim Demake das alte Flair vergangener Konsolengenerationen neu erlebt werden.

Neues God of War-Futter wird es im kommenden Jahr geben. Dann erscheint nämlich God of War 2: Ragnarok für PS4 und PS5. Mit dem neuen Teil soll sich das Kampfsystem etwas verändern, allerdings sollten wir kein rundenbasiertes Kampfsystem wie im Demake erwarten.

Vielmehr soll die Vielfalt an Schilden erweitert werden und die Kämpfe noch komplexer werden. Bis wir uns selbst vom neuen God of War-Teil überzeugen können, müssen wir allerdings noch ein paar Monate warten.

Was haltet ihr von Pixel-Kratos im PS1-Stil?