The Last of Us für PS1 sieht aus wie ein Mix aus Metal Gear Solid und Silent Hill

Wie hätte The Last of Us wohl auf der PS1 ausgesehen? Dieser Frage hat sich ein Fan auf YouTube angenommen. Seine Antwort: Ein Kojima inspiriertes Schleichspiel, das hauptsächlich die Vogelperspektive nutzt. Mehr über diesen Retro-Entwurf mit Metal Gear- sowie Silent Hill-Anleihen und etwas unheimlichen Charaktermodellen erfahrt ihr hier.

The Last of Us trifft auf Kojima

Darum geht es: "The Last of Us – Kojima Edition" – So beschreibt Rustic Games BR auf YouTube das kurze Video, das den Naughty Dog-Klassiker in ein Schleichspiel mit PS1-Grafik verwandelt. Wir sehen Ellie und Joel in der Museumsszene, wie sie Gegner umschleichen und ausschalten. Dazu kommen viele bekannte Elemente, die bei einigen Spielenden Nostalgie hervorrufen dürften. Der Mix funktioniert erstaunlich gut und wirkt wie ein authentisches Spiel.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen. Aber Vorsicht: Am Ende gibt es Spoilergefahr:

Das wird gezeigt: Wir sehen Ellie und Joel aus der Vogelperspektive. Joel sammelt ein Gewehr auf – und der Soundeffekt dürfte Fans direkt nach Silent Hill schicken. Beim Zielen wird zur Egoperspektive gewechselt. Bevor die Schusswaffe jedoch zum Einsatz kommt, umschleichen Ellie und Joel mehrere Gegner und wechseln dabei von Deckung zu Deckung. Beim Spähen nach den Gegnern wechselt die Perspektive.

Die Standpunkte der Feinde werden rechts oben in einer Minimap angezeigt, die der aus Metal Gear Solid gleicht. Auch rechts oben am Bildschirmrand sehen wir Vertrautes: Der Lebensbalken ist ebenfalls genau wie in Kojimas PS1-Klassiker gestaltet.

Joel schaltet mehrere Feinde mit Schleichattacken aus, bevor er den letzten NPC mit dem Gewehr erledigt, sodass er mit Ellie das Ende des Levels erreichen kann. Dort wartet noch ein kleines Easter Egg, das wir an dieser Stelle nicht verraten möchten. Auf YouTube kursieren immer wieder interessante Demakes beliebter Spiele. So haben wir beispielsweise auch schon Bloodborne in einer PS1-Version gesehen, die Lust aufs Ausprobieren macht.

Würdet ihr diese spezielle Kojima-Version von The Last of Us gerne spielen?