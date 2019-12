God of War: Diese Collector's Statue kostet schlappe 1200 Dollar

Ihr seid absoluter God of War-Fan, sammelt alles, was mit dem Spiel zu tun hat und seid noch auf der Suche nach einem besonders edlen Schmuckstück? Dann kann euch möglicherweise geholfen werden, denn die Statue-Spezialisten von Prime1Studio haben bald eine limitierte Figur zum Spiel im Programm.

Diese zeigt Kratos und Atreus in Kampfpose, ersterer grimmig mit Axt, sein Sohn mit einem Bogen. Die Figur ist unglaublich detailliert, stolze 72 cm hoch und wiegt über 27 Kilo.

Just revealed: An incredible new God of War Kratos & Atreus 1:4 scale statue crafted by the masters at @Prime1Studio! Details and pre-order info: https://t.co/2kAiDLyiee pic.twitter.com/lcf1pIsMXt