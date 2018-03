God of War - Director erklärt, was Singleplayer-Spiele so großartig macht

Bis zum Release von God of War dauert es zwar noch eine paar Wochen, mittlerweile wissen wir aber schon recht viel über das PS4-exklusive Kratos-Comeback. Das verdanken wir vor allem Game Director Cory Barlog, der sowohl auf Twitter als auch in verschiedenen Interviews immer wieder neue Details zu seinem Spiel verraten hat.



God of War in der Vorschau

Ein Comeback für die Götter

Im Gespräch mit US Gamer betont Barlog nun, warum er noch immer von reinen Singleplayer-Spielen überzeugt ist. Demnach seien Spiele wie God of War vor allem deswegen so wichtig, weil sie ihre Versprechen einhalten können.

"Zugänglichkeit, einfach Starten und Spielen, Spaß. Die Versprechen einlösen, die auf der Verpackung stehen. Das sind die Gründe, warum Singleplayer-Spiele so großartig sind. Ich habe noch immer das Gefühl, das ich damals in der Schule hatte: 'Ich kann nicht warten, bis ich zu Hause bin. Ich werde in diese vollkommen andere Welt gesogen.'"

Barlog betonte, dass es vor allem die Abenteuerfilme der 1980er Jahre seien, die ihn bis heute inspirieren. Als Beispiel nannte er Die unendliche Geschichte von Michael Ende, die 1984 von Wolfgang Petersen verfilmt wurde.

"Viele Leute schauen mich immer komisch an, wenn ich sage, dass der Film eine Inspiration für mich ist: 'Aber das ist doch ein Film für Kinder.' Und ich sage dann: 'Nein, das ist ein großartiger Film! Es ist eine faszinierende, komplette Welt, die ein fantastisches Bild von einer Welt zeichnet, die wir nicht kennen."

Wir dürfen also gespannt sein, ob God of War es ebenfalls schaffen wird, uns derart tief in die Nordische Mythologie zu ziehen.

God of War erscheint am 20. April exklusiv für PS4.