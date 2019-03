God of War - Witziger Glitch tötet Kratos auf dümmste Art und Weise

Wir kennen Kratos als beinharten Kriegsgott, der im aktuellen Teil der God of War-Reihe sogar einen gigantischen Drachen namens Hræzlyr mir nichts dir nichts über den Jordan schickt. Den Hünen kann einfach nichts klein kriegen. Nun ja, fast.

Glitch belehrt Kratos eines Besseren

Auch wenn ich mich selbst an keinen einzigen Glitch während meines God of War-Spieldurchlaufs erinnern kann, ist Sony Santa Monicas nordisches Abenteuer natürlich nicht davor gefeit.

Hier und da geht im Spiel eben doch mal was schief - und das kann ziemlich witzig sein, wie uns das untere Video vor Augen führt.

Was passiert? Der Spieler scheint einfach nur versuchen zu wollen, auf eine höher gelegene Ebene zu klettern. Doch in diesem Falle ist die Steinplatte vor ihm stärker als Kratos selbst und schickt den Kriegsgott auf magische Art und Weise in den Tod.

Hier geht's zum Video: Kratos' peinlichster Tod

Spannende Artikel zu God of War



- Zeit zwischen GoW 3 und 4 - Wie alt ist Kratos eigentlich und wie viel Zeit ist zwischen den letzten beiden Spielen vergangen?

- Kratos vs Thor - So könnte ein Kampf zwischen den beiden Göttern in Teil 2 enden

- sind Kratos und Odin Verbündete? - Eine Fantheorie erklärt, wie wir in God of War 2 zu Odins wichtigsten Verbündeten werden könnten

- Kratos' stärkster Gegner - Der Roman erklärt Baldur aus offiziell zum mächtigsten Widersacher von Kratos.

Wollt ihr euch an noch mehr Bugs und Glitches erfreuen, dann schaut euch das offizielle Video von Sony an, das uns die witzigsten "Pannen aus Midgard" während der Entwicklungszeit vor Augen führt.

God of War ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

Habt ihr lustige Bugs oder Glitches während des Spielens von God of War erlebt?