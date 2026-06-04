God of War Laufey ist für mich ein Paradebeispiel, wie große Blockbuster enthüllt werden sollten

Wir wissen jetzt nicht nur, dass Faye ein eigenes Spiel bekommt, sondern auch, wie sie kämpft.

Sony hatte bei der State of Play im Juni ein durchaus gutes und abwechslungsreiches Programm am Start. Das große Highlight, das die kurzweilige Show dominiert hat, war aber natürlich die Enthüllung des neuen God of War-Ablegers Laufey.

Damit bestätigten sich auch endlich die Gerüchte, die seit geraumer Zeit durchs Netz geisterten. Aber eben nicht nur das: Statt uns die neue Protagonistin Faye einfach nur in cineastischen Szenen zu präsentieren, durften wir ihr in einem langen Gameplay-Clip dabei zuschauen, wie sie eine neue Welt erkundet und Gegner vermöbelt.

Samara Summer Samara verfolgt seit Jahren Gaming-Showcases für GamePro oder auch mal privat. Vor allem die Spannung, ganz neue Titel zum ersten Mal zu sehen, lockt sie stets vor den Bildschirm, wenn ein namhaftes Event ansteht. Der Summer Game Fest- (und früher E3) Zeitraum gehört damit zu ihren festen Jahres-Highlights.

23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey

Autoplay

Santa Monica hat starke Enthüllungen einfach drauf

In den letzten Jahren gab es unzählige Enthüllungs-Trailer, die zwar eine packende Atmosphäre geschaffen, mich aber mit haufenweise Fragezeichen bezüglich des Gameplays zurückgelassen haben.

Ein gutes Beispiel dafür ist unter anderem das neue Divinity. Bei der Enthüllung hat Entwickler Larian in Sachen düster-brutaler Inszenierung ganz schön auf den Putz gehauen, trotzdem hat mir der erste Trailer keine richtige Vorstellung von der Spielerfahrung vermittelt.

Auch Fate of the Old Republic gehört mit dem kurzen, wenig aussagekräftigen Teaser zu den Paradebeispielen. Und ich könnte noch einige weitere nennen. Warum Kollege Max bei den Game Awards besonders enttäuscht vom Star Wars-Spiel war, verrät er euch in seiner Kolumne:

Sony und Santa Monica fahren mit God of War Laufey das volle Kontrastprogramm auf und zeigen bei der State of Play gleich 23 Minuten aus Fayes kommendem Abenteuer. Die enthalten zwar durchaus auch Zwischensequenzen, die deutlich machen, worum es geht, aber zwischendrin gibt’s gleich jede Menge Gameplay.

Wenn die Perspektive zur Third Person-Kamera wechselt und die Protagonistin Pflanzenwesen und göttliche Schurken pariert, kann ich mir direkt vorstellen, wie sich das am Ende spielt. Auch, da HUD- und Tasteneinblendungen direkt zu sehen sind.

Denkwürdige Spiele-Enthüllungen haben bei der God of War-Reihe übrigens Tradition. Ungeschlagen ist da wohl die Enthüllung des Reboots beim Sony-E3-Showcase 2016. Nach dem orchestralen Auftakt griff Cory Barlog damals selbst zum Controller, um Gameplay auf die Theater-Leinwand zu bringen.

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Auf ein Live-Orchester musste Fay zwar verzichten, aber Santa Monica bleibt sich treu und vermittelt uns gleich einen richtig guten Eindruck vom Spiel.

Wie mir das Gesehene inhaltlich gefallen hat, ist dann allerdings eine ganz andere Frage. Bis zu der Stelle, an der ein plappernder Geleewürfel auf den Plan tritt, hätte ich gesagt: ziemlich gut. Der comichafte Begleiter, der auf mich den Eindruck eines Platzhalters macht, hat mich dann aber ganz schön rausgerissen.

Nichtsdestotrotz: Denkwürdige Auftritte kann Santa Monica einfach und zumindest sehen Kämpfe und Welt so vielversprechend aus, dass ich hoffe, ich kann über den gallertartigen Fremdkörper hinwegsehen.

Welche anderen Enthüllungen fallen euch als positive oder negative Beispiele ein; also, wenn es allein darum geht, ein Spiel möglichst greifbar zu präsentieren?