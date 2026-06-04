God of War Laufey ist für mich ein Paradebeispiel, wie große Blockbuster enthüllt werden sollten

Sony hatte bei der State of Play im Juni ein durchaus gutes und abwechslungsreiches Programm am Start. Das große Highlight, das die kurzweilige Show dominiert hat, war aber natürlich die Enthüllung des neuen God of War-Ablegers Laufey.
Damit bestätigten sich auch endlich die Gerüchte, die seit geraumer Zeit durchs Netz geisterten. Aber eben nicht nur das: Statt uns die neue Protagonistin Faye einfach nur in cineastischen Szenen zu präsentieren, durften wir ihr in einem langen Gameplay-Clip dabei zuschauen, wie sie eine neue Welt erkundet und Gegner vermöbelt.
Santa Monica hat starke Enthüllungen einfach drauf
In den letzten Jahren gab es unzählige Enthüllungs-Trailer, die zwar eine packende Atmosphäre geschaffen, mich aber mit haufenweise Fragezeichen bezüglich des Gameplays zurückgelassen haben.
Ein gutes Beispiel dafür ist unter anderem das neue Divinity. Bei der Enthüllung hat Entwickler Larian in Sachen düster-brutaler Inszenierung ganz schön auf den Putz gehauen, trotzdem hat mir der erste Trailer keine richtige Vorstellung von der Spielerfahrung vermittelt.
Auch Fate of the Old Republic gehört mit dem kurzen, wenig aussagekräftigen Teaser zu den Paradebeispielen. Und ich könnte noch einige weitere nennen. Warum Kollege Max bei den Game Awards besonders enttäuscht vom Star Wars-Spiel war, verrät er euch in seiner Kolumne:
Sony und Santa Monica fahren mit God of War Laufey das volle Kontrastprogramm auf und zeigen bei der State of Play gleich 23 Minuten aus Fayes kommendem Abenteuer. Die enthalten zwar durchaus auch Zwischensequenzen, die deutlich machen, worum es geht, aber zwischendrin gibt’s gleich jede Menge Gameplay.
Wenn die Perspektive zur Third Person-Kamera wechselt und die Protagonistin Pflanzenwesen und göttliche Schurken pariert, kann ich mir direkt vorstellen, wie sich das am Ende spielt. Auch, da HUD- und Tasteneinblendungen direkt zu sehen sind.
Denkwürdige Spiele-Enthüllungen haben bei der God of War-Reihe übrigens Tradition. Ungeschlagen ist da wohl die Enthüllung des Reboots beim Sony-E3-Showcase 2016. Nach dem orchestralen Auftakt griff Cory Barlog damals selbst zum Controller, um Gameplay auf die Theater-Leinwand zu bringen.
Link zum YouTube-Inhalt
Auf ein Live-Orchester musste Fay zwar verzichten, aber Santa Monica bleibt sich treu und vermittelt uns gleich einen richtig guten Eindruck vom Spiel.
Wie mir das Gesehene inhaltlich gefallen hat, ist dann allerdings eine ganz andere Frage. Bis zu der Stelle, an der ein plappernder Geleewürfel auf den Plan tritt, hätte ich gesagt: ziemlich gut. Der comichafte Begleiter, der auf mich den Eindruck eines Platzhalters macht, hat mich dann aber ganz schön rausgerissen.
Nichtsdestotrotz: Denkwürdige Auftritte kann Santa Monica einfach und zumindest sehen Kämpfe und Welt so vielversprechend aus, dass ich hoffe, ich kann über den gallertartigen Fremdkörper hinwegsehen.
Welche anderen Enthüllungen fallen euch als positive oder negative Beispiele ein; also, wenn es allein darum geht, ein Spiel möglichst greifbar zu präsentieren?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.