God of War Laufey: Domino's Pizza schimpft über die neue Heldin und bekommt prompt die perfekte Antwort des Studios

Der Twitter-Account des Domino's UK-Pizzaservices ist bekannt für seine wilden Ragebait-Posts. Die Entwickler*innen hinter God of War Laufey gehen aber gar nicht erst groß darauf ein.

Profilbild von David Molke

David Molke
05.06.2026 | 18:34 Uhr

God of War Laufey stellt Kratos verstorbene Frau in den Fokus, was einigen offenbar nicht gefällt. God of War Laufey stellt Kratos' verstorbene Frau in den Fokus, was einigen offenbar nicht gefällt.

Domino's kennen sich einigermaßen mit der Zubereitung und Lieferung von Pizzen aus, Videospiele sind dagegen definitiv das Spezialgebiet des Unternehmens.

Aber das hält den UK-Account trotzdem nicht davon ab, auf Twitter sexistisch angehauchten Ragebait zu God of War Laufey zu posten. Was immerhin gut vom Sony Santa Monica-Studio gekontert wird.

Domino's (!) findet, das neue God of War wäre kein God of War

Auf der Sony State of Play wurde God of War Laufey enthüllt, und zwar so, wie es bei Blockbustern dieser Größenordnung im Idealfall immer geschehen sollte. Mit einem ausführlichen Gameplay-Showcase, das sich nicht hinter vorgerenderten Trailern oder ähnlichem verstecken muss.

Video starten 23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey

Aber auch im Jahr 2026 gibt es leider immer noch ziemlich viele Menschen, die ein Problem mit weiblichen Hauptfiguren zu haben scheinen. Dazu zählt offenbar die Person, die den Domino's UK-Twitteraccount betreibt. Oder hier wurde einfach nur auf die größtmögliche Provokation und Reichweite spekuliert.

Jedenfalls teilt der Domino's-Account auf der Social Media-Plattform einen Einblick in das neue God of War-Spiel und kommentiert das Ganze mit der wirren Vorstellung, ein God of War ohne Kratos sei kein God of War.

Fans feiern vor allem die Reaktion des God of War-Studios darauf

Für diesen simplen Ragebait hagelt es unzählige wohlwollende Kommentare, aber auch jede Menge Kritik. Viele Fans finden es schlicht albern, was hier betrieben wird, um Views zu generieren. Vor allem wird immer wieder auf die mangelnde Videospiel-Expertise dieser Pizza-Firma verwiesen.

Da wird zum Beispiel nachgefragt, wieso Domino's Pizza UK "wie ein 45-jähriger Chud" postet, da wird der Firma nahegelegt, "die Fresse" zu halten und als freundlichen Tipp empfiehlt ein anderer Mensch, Domino's solle doch vielleicht lieber erst einmal "rausfinden, wie man Pizzen macht, die nicht nach Pappe schmecken", bevor sie versuchen, "Edgelords zu umgarnen".

Die beste Reaktion auf den ursprünglichen Post gibt es aber von denjenigen, bei denen nun einmal die Deutungshoheit darüber liegt, was ein God of War-Spiel ist und was nicht. Der Sony Santa Monica Studio-Twitteraccount antwortet schlicht und ergreifend:

"Ok, danke für das Feedback, Dominos Pizza Corporate Account."

Diese trockene Reaktion kommt dann auch sehr gut bei vielen Fans an, die ebenfalls nicht verstehen können, wie so viele Männer so dermaßen ausflippen, nur weil ein Videospiel eine weibliche Hauptfigur hat.

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Mittlerweile steht der Originalbeitrag von Domino's bei knapp 80.000 Likes und sieben Millionen Views. Die Antwort wurde dem gegenüber zwar nur 4,8 Millionen Mal angezeigt, hat aber jetzt schon über 123.000 Likes. Diese Ratio dürfte selbst mit Twitter-Bots nicht mehr umgekehrt werden können.

Wie gefällt euch God of War Laufey? Was sagt ihr zu diesem Twitter-Beef aka Tweef?

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