God of War Laufey - Cory Barlog stellt klar: Das kommende PS5-Exclusive ist kein Prequel, sondern erweitert die God of War-Story

Santa Monica Studio Creative Director Cory Barlog ordnet ein, wo genau God of War Laufey auf der GoW-Timeline stattfindet.

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Linda Sprenger
03.06.2026 | 11:11 Uhr

So ordnet sich GoW Laufey auf der Timeline der Reihe ein. So ordnet sich GoW Laufey auf der Timeline der Reihe ein.

Da ist das Ding! Das nächste God of War von Sony Santa Monica trägt den Titel Laufey (auch bekannt als Faye) und handelt von der gleichnamigen Mutter von Atreus und Ehefrau von Kratos.

Wer God of War aus dem Jahr 2018 sowie die Fortsetzung God of War Ragnarök kennt, wird nun womöglich folgende Frage stellen: "Höh, Faye ist doch tot, wo auf der Timeline findet das Spiel denn dann statt?". Creative Director Cory Barlog steht in einem Video-Interview Rede und Antwort.

God of War Laufey ist kein Prequel, sondern erweitert die Geschichte

Im Zuge der gestrigen State of Play wurde übrigens gleich mal über 20 Minuten langes Gameplay-Material gezeigt, dieses könnt ihr euch hier anschauen:

Video starten 23:45 23 Minuten Gameplay aus God of War Laufey

Zurück zum Thema: Wo in der God of War-Timeline lässt sich Laufey einordnen? Wie Barlog in einem offiziellem PlayStation-Interview mit Game Director Ariel Lawrence verrät, handelt es sich bei dem kommenden Action-Adventure ausdrücklich nicht um ein Prequel.

Eine Erweiterung der GoW-Story: Vielmehr erweitert GoW Laufey die Geschichte rund um Kratos und Atreus aus einem bereits bestehenden Zeitstrang heraus. Wir erinnern uns: Faye/Laufey ist zu Beginn des 2018 veröffentlichten God of War-Reboots tot und wird eingeäschert.

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Und genau danach setzt die Story des kommenden Spiels an: Die von Deborah Ann Woll verkörperte Faye wacht nach ihrer Beerdigung in einer Art Zwischenwelt auf und kämpft sich fortan mit ihrem Schwert durch Monsterhorden und trifft auf zahlreiche Götter und Kreaturen.

God of War Laufey zeigt also, was Faye hinter den Kulissen erlebt, während sich Kratos und Atreus in God of War (2018) auf ihr eigenes Abenteuer begeben und versuchen, die Asche der Heldin auf dem Gipfel des größten Berges im hohen Norden zu verstreuen.

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God of War Laufey erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Ein Release-Datum oder einen Zeitraum kennen wir noch nicht.

Und nun fragen wir wie immer euch: Was ist eure Meinung zu God of War Laufey? Freut ihr euch drauf? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion.

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