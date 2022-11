God of War Ragnarök: 9 Nebenquests, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet

In God of War Ragnarök schlummern eine Vielzahl an kleineren und größeren Nebenaufgaben, die ihr im Verlauf der Reise von Kratos und Atreus freischaltet. Doch neben fantastischen Missionen bietet das Action-Adventure auch allerhand Aufgaben, die ihr getrost ignorieren könnt, ohne allzu viel zu verpassen. Wir haben uns daher zusammengesetzt und für euch aufgeschrieben, welche Highlights abseits der Hauptgeschichte ihr auf gar keinen Fall verpassen solltet. Dabei ging es uns nicht nur um coole Storys, sondern auch um sehr wertvollen Loot – und seid ihr große Fans der flauschigen Wölfe im Spiel, dann haben wir auch noch was für euch.

Für coole Geschichten

Das Gewicht der Ketten

Ort: Svartalfheim

Hier startet die Quest: Schon recht früh im Spiel kommt ihr in die Welt der Zwerge, nach Svartalfheim. Auf dem Weg zu Durlin könnt ihr euch dazu entscheiden, mit dem Boot die im Nordosten gelegenen optionalen Gebiete zu bereisen. Macht das, denn euer Ziel ist der Leuchtturm, den ihr schon von Weitem inmitten des Sees erkennt. Legt hier an und kraxelt hinauf, bis ihr vor einer verschlossenen Holztür steht. Hier startet die Quest.

Eine volle Empfehlung, weil: Hier erlebt ihr eine der emotionalsten Geschichten im Spiel und erfahrt dabei Hintergründe zu Mimir, die seinem Charakter noch weit mehr Tiefe verleihen.

Freyas fehlender Frieden

Ort: Vanaheim

Hier startet die Quest: Habt ihr in Vanaheim die Hauptmission “Die Abrechnung” beendet, begebt euch am besten auf die Mission “Die geheimnisvolle Kugel”, die ihr von Schmiedin Lunda in Freyrs Lager bekommt. Während ihr mit dem Boot über den Fluss schippert, wird während eines Gesprächs die Mission automatisch freigeschaltet.

Eine volle Empfehlung, weil: Im Verlauf der Mission erfahrt ihr viele interessante Hintergründe zur gemeinsamen Zeit von Freya und Odin, die beiden Charakteren noch mehr Tiefe verleihen.

Geheimnis der Sande/Lied der Sande

Ort: Alfheim

Hier startet die Quest: Bei dieser Story handelt es sich um zwei Missionen, die ihr an verschiedenen Stellen der Story freischalten könnt. Die erste bekommt ihr nach der Mission “Gróas Geheimnis”, hier öffnet sich ein optionaler Weg, der in ein neues Gebiet führt. Folgt ihm und sprecht am Ende mit Sindri in seiner Schmiede, um die Quest zu starten. Die zweite Mission könnt ihr erst machen, wenn ihr später zurückkehrt und ein weiteres Areal im Nordwesten während der Story freischaltet.

Eine volle Empfehlung, weil: Bei diesen beiden Missionen begehen wir nicht nur eine gute Tat, sondern bekommen auch eine emotionale Story und verdienen uns dabei noch das Rüstungsset des Glanzes. Das gibt uns eine Chance auf einen Runensegen, wann immer wir in letzter Sekunde ausweichen.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler WICHTIGE INFO: Die folgenden beiden Missionen haben wir hinter einem Spoiler-Kasten versteckt, den ihr erst aufklappen solltet, wenn ihr God of War Ragnarök durchgespielt habt. Natürlich halten wir uns auch hier bei der Beschreibung der Missionen vage und verraten lediglich, wo die Quest startet und warum wir sie euch empfehlen. Das zerfallene Gefängnis Ort: Niflheim Hier startet die Quest: Diese Mission könnt ihr erst nach dem Ende von God of War Ragnarök starten. Vorab müsst ihr außerdem die Mission “Die Überreste von Asgard” abschließen. Dann könnt ihr nach Niflheim reisen und werdet dort ein neues Gebiet in der Nähe des Rabenbaumes finden, das ihr untersuchen könnt. Eine volle Empfehlung, weil: Diese Mission lüftet ein großes Geheimnis um einen der Charaktere aus God of War Ragnarök, das ihr nur zu leicht übersehen könnt. Mehr wollen wir hier nicht verraten, aber es lohnt sich. Ein Wikingerbegräbnis Ort: Svartalfheim Hier startet die Quest: Habt ihr God of War Ragnarök erst durchgespielt, sprecht mit Lunda, die ihr an jeder Schmiede antrefft. Begebt euch nun zurück nach Svartalfheim. Hier müsst ihr der Taverne im Norden der großen Zwergenstadt einen Besuch abstatten. Eine volle Empfehlung, weil: Zwar wirkt die Quest auf den ersten Blick recht unscheinbar, doch lasst euch ja nicht täuschen. Was ihr hier erlebt, ist nicht nur die mit Abstand emotionalste Mission im Spiel, sondern auch das wahre Ende des Spiels.

Für Tierfreunde

Tierische Instinkte

Ort: Midgard

Hier startet die Quest: Um diese Mission zu starten, müsst ihr auf dem See der Neun ein Banditenlager auslöschen. Insgesamt gibt es davon vier, am einfachsten findet ihr das, welches sich direkt neben dem Aufzug zu Týrs Tempel befindet.

Eine volle Empfehlung, weil: Die Quest selbst gehört zu den eher uninteressanten des Spiels, da ihr hier lediglich Banditenlager abarbeiten müsst. Wenn ihr die Wölfe, die euren Schlitten ziehen, aber ins Herz geschlossen habt, lohnt sich das Ende dennoch für euch.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler WICHTIGE INFO: Die folgende Mission haben wir hinter einem Spoiler-Kasten versteckt, den ihr erst aufklappen solltet, wenn ihr God of War Ragnarök durchgespielt habt. Natürlich halten wir uns auch hier bei der Beschreibung der Missionen vage und verraten lediglich, wo die Quest startet und warum wir sie euch empfehlen. Jötunheim-Rückkehr Ort: Jötunheim Hier startet die Quest: Hierbei handelt es sich eigentlich nicht um eine Quest im klassischen Sinne. Ihr könnt aber nach Abschluss der Story noch allerlei kleine Details entdecken und viele der Orte erneut besuchen. Wollt ihr zurück nach Jötunheim, müsst ihr zuerst die entsprechenden Welten-Samen bei Ratatöskr neben Sindris Haus abholen. Dann könnt ihr wieder in einen Teil von Jötunheim reisen. Eine volle Empfehlung, weil: Das begehbare Gebiet in Jötunheim ist äußerst klein, dennoch lohnt sich ein Besuch. Hier treffen wir nicht nur einen Charakter wieder und haben eine kurze Interaktion, sondern können auch einen flauschigen Freund streicheln.

Für starken Loot

Odins Augen

Ort: Niflheim

Hier startet die Quest: Diese Nebenaufgabe dürfte euch noch aus dem Vorgänger bekannt vorkommen. Im ganzen Spiel verteilt stoßt ihr auf insgesamt 48 grünlich schimmernde Raben, die Odin höchstpersönlich ausgesandt hat. Sobald ihr den ersten erwischt, startet die Quest.

Eine volle Empfehlung, weil: Zwar handelt es sich hier um eine wenig spektakuläre Sammelquest, die rein spielerisch nicht allzu spannend ist. Die Belohnungen, die ihr nach 6, 12, 18, 28, 38 und 48 abgeworfenen Spähern erhaltet, haben es aber in sich. Nicht nur bekommt ihr ziemlich starke Rüstungsteile für Kratos, sondern auch sehr coole Runen-Angriffe für den griechischen Wüterich.

Eines Königs würdig

Ort: verschiedene Welten

Hier startet die Quest: Bei eurer Reise durch die neun Welten sind euch vielleicht die überall verteilten Grabsteine aufgefallen. Anfangs könnt ihr mit ihnen noch nichts anstellen, in Kapitel 9 hebt ihr während der Hauptmission allerdings einen Gegenstand auf: Das inaktive Heft von Skofnung. Mit ihm in der Hand könnt ihr alle Gräber erneut aufsuchen und euch den darin gefangenen Berserkern stellen. Aber Achtung, die haben es in sich, die Kämpfe gehören zu den schwersten im Spiel. Habt ihr alle 12 Berserker besiegt, müsst ihr es noch mit ihrem König aufnehmen.

Eine volle Empfehlung, weil: Zwar sind diese Kämpfe durchaus knackig, allerdings lohnen sie sich auch. Die Berserker hinterlassen wertvolle Ressourcen, darunter auch die Bestandteile der Berserker-Rüstung. Am wertvollsten dürfte aber das Heft von Skofnung sein, eine immens starke Reliquie, die ihr für das Besiegen von König Hrólf erhaltet.

Das waren unsere Tipps. Verratet uns doch gerne in den Kommentaren, mit welcher Mission ihr am meisten Spaß hattet. Natürlich solltet ihr dabei an eine deutliche Spoiler-Warnung denken.