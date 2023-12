God of War Ragnarök-Macher deutet an, dass die Story nach dem DLC-Ende noch nicht vorbei ist

Selbst nach dem God of War Ragnarök-DLC Valhalla soll noch nicht Schluss sein.

God of War Ragnarök hat mehr oder weniger überraschend einen Roguelike-DLC namens Valhalla spendiert bekommen. Der enthält allerdings nicht nur Gekloppe, sondern hat auch für Story-Fans einiges zu bieten – mehr, als es die Ankündigung erahnen ließ. Aber selbst wenn ihr den Abspann der Erweiterung gesehen habt, soll noch immer kein Ende der Story in Sicht sein. Das sagt zumindest ein Entwickler und Fans rätseln jetzt, was genau er damit meint.

God of War-Story geht nach DLC noch weiter: Entwickler teast womöglich schon God of War 3 an

Worum geht's? God of War Ragnarök war einer der größten Spiele-Hits 2022 und bei den Game Awards 2023 wurde ein neuer DLC enthüllt. Den hat das Sony Santa Monica Studio dann auch direkt veröffentlicht, seit Kurzem kann er bereits gespielt werden. Komplett kostenlos.

Wie der neue Valhalla-Modus funktioniert, seht ihr hier:

2:45 God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

Story ist noch nicht vorbei: Senior Writer Orion Walker erklärt auf Twitter jetzt, dass es wohl sogar noch mehr Story gibt, auch wenn wir die Erweiterung offiziell schon durchgespielt haben:

"Ihr glaubt wirklich, dass der Abspann das Ende der Geschichte ist? Kommt schon. Jetzt kommt schon."

Was genau ist damit gemeint? Innerhalb von God of War Ragnarök könnt ihr auch nach dem Ende der Credits noch weitere Valhalla-Runs absolvieren. Achtung, Spoiler: Zusätzlich lassen sich wohl auch noch einige Gegenstände sammeln, die mit Kratos' Erinnerungen zu tun haben. Habt ihr alle Teile beisammen, bekommt ihr noch mehr Einblicke in die Geschichte. Das könnte dann auch schon alles gewesen sein, worauf der Autor hier anspielt.

Oder geht's um God of War 3? Andererseits glauben manche Fans aber auch, dass es sich hierbei um einen Teaser handeln könnte, der sich schon auf ein neues Spiel beziehen könnte. Frei nach dem Motto dass die Geschichte von God of War insgesamt nach dem Abspann des DLCs noch weiter geht, nämlich in einem neuen Teil aka God of War 3.

Kommt ein drittes God of War? Die Chancen stehen nicht schlecht. Immerhin waren sowohl das erste God of War-Soft Reboot als auch dessen Nachfolger Ragnarök wirklich große Erfolge und Kassenschlager. Dass die Reihe fortgesetzt wird, wirkt dementsprechend sehr wahrscheinlich. Offiziell angekündigt wurde aber natürlich noch nichts. Ein weiterer DLC wäre selbstverständlich ebenso denkbar.

Post Credits-Challenge: Zusätzlich zu alledem meldet sich auch noch Mihir Sheth, der Director des Valhalla-DLCs auf Twitter zu Wort. Ihm zufolge gebe es noch eine ganz besonders schwierige Herausforderung im Spiel, die noch niemand aus dem Entwickler*innen-Team geschafft hätte.

Er sei sehr gespannt, wie schnell es den Spieler*innen gelinge, die Menschen hinter dem Spiel gewissermaßen in ihre Schranken zu weisen. Diese Challenge soll ebenfalls erst nach den Credits des DLCs zur Verfügung stehen. Ob sich der Autor auch darauf bezogen haben könnte, bleibt leider noch etwas unklar.

Wie gefällt euch der Valhalla-DLC für God of War Ragnarök? Habt ihr ihn schon durchgespielt und danach bereits einige weitere Story-Elemente entdecken können?