God of War Ragnarök: Patch 4.01 fixt zahlreiche Probleme mit dem New Game Plus

Das steckt im neuesten Update für God of War Ragnarök.

Nachdem God of War Ragnarök vor wenigen Tagen erst überraschend sein letztes großes Update erhalten hat, schickt Entwickler Sony Santa Monica jetzt direkt den nächsten Patch hinterher. Mit dem Update 4.00 kam nämlich nicht nur der New Game Plus Modus zu GoW, sondern auch einige Bugs. Die werden jetzt in Patch 4.01 angegangen.

Das Update fokussiert sich hauptsächlich auf Bugs, die im New Game Plus-Modus des Spiels stecken. So können Rüstungen im neuen Modus eigentlich über Level neun hinaus aufgerüstet werden, die Ausrüstungsgegenstände Düstertal-Rüstung und die Schneewehen-Rüstung ließen sich allerdings bislang nicht verbessern, was der neue Patch gefixt hat.

Missions-Belohnungen: Einige der Missionen funktionierten nach dem letzten Update ebenfalls nicht korrekt. Mit dem neuen Patch sollen Quest-Belohnungen etwa für Essenz von Hel oder die Lindwurm-Schuppen jetzt wieder normal ausgeschüttet werden. Habt ihr diese Missionen im NG Plus bereits abgeschlossen, erhaltet ihr die fehlenden Ressourcen nun nachträglich.

Trophäen-Fixes: Auch einige Probleme mit den Trophäen von God of War Ragnarök wurden behoben. So konnten die Trophäen Bindungsbereit, Drachentöter und Phalanx im NG Plus bislang teilweise nicht freigeschaltet werden, was nun gefixt wurde.

Zusätzlich wurden mit dem neuen Patch auch Fehler behoben, die dazu führen konnten, dass das Spiel abstürzt. Die kompletten englischen Patch Notes haben wir euch unten aufgeführt.

Was sonst noch im letzten großen Update 4.00 für God of War Ragnarök steckte, könnt ihr hier nachlesen:

Die kompletten Patchnotes

Equipment

Fixed an issue where Darkdale Waist Guard or Risen Snow Armor could not be upgraded past Level 9 in NG+.

Quests

Fixed an issue where certain quest resources were not granted upon completion in NG+ (Lindwyrm Scales, Sovereign Coals, Essence of Hel). These resources will be granted retroactively to players who should have received them.

System

Fixed a rare case where the application would crash when loading certain save files.

UI/UX

Fixed a rare case where the application would crash in the UI.

Trophies

Fixed an issue where the "Ready for Commitment" trophy would not unlock when upgrading NG+ armor to Level 9 or above.

Fixed an issue where the "Dragon Slayer" trophy could not be earned during NG+ if the player did not craft the Dragon Scale armor during first playthrough on base game.

Fixed an issue where the "Phalanx" trophy could not be earned if the player crafted a Level 9+ shield prior to crafting every other type of shield.

If you receive the armor from the Lost Items Chest in the shop, you will need to restart or reload your game to get the trophy.

Please note that these trophies will be granted retroactively to players who fulfilled the prerequisites between the time the NG+ patch (v. 04.00) and this patch were implemented.

Habt ihr noch Probleme mit God of War Ragnarök seit dem letzten Update festgestellt? Gibt es noch weitere Änderungen, die ihr euch wüncht?