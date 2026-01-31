God of War-Serie castet bekannten Darsteller aus den Spielen und er übernimmt sogar die gleiche Rolle

Unter anderem wissen wir jetzt, wer Mimir in der GoW-Serie spielt.

Aktuell regnet es Infos zur kommenden God of War-Live-Action-Verfilmung von Prime Video. Nachdem wir vor ein paar Tagen bereits erfahren haben, wer in die Rollen von Odin und Thor schlüpft, wurde jetzt auch der Cast für drei weitere wichtige Charaktere bekannt gegeben. Und einer der Namen könnte euch sehr bekannt vorkommen.

God of War-Serie castet Mimir, Brok und Sindri

Unter anderem hat Amazon nämlich frisch enthüllt, wer Mimir spielt – den sprechenden Kopf, der Kratos während eines Großteils seiner Reise in God of War (2018) und der Fortsetzung Ragnarök begleitet und mit allerhand Tipps und Hintergrundinfos versorgt.



In der Serie wird die Rolle von keinem anderen als Alastair Duncan übernommen.

Falls euch dieser Name bekannt vorkommen sollte: Der Schauspieler ist bereits in den Spielen dabei. Hier übernimmt er ebenfalls die Rolle von Mimir. In der englischen Synchronisation wird euch die Stimme also sehr vertraut sein.

Das war aber noch nicht die einzige Ankündigung für den Cast. Im selben Zug wurde nämlich auch enthüllt, wer in die Rollen der ungleichen Zwergenbrüder und legendären Schmiede Brok und Sindri schlüpft:

Danny Woodburn spielt Brok

spielt Brok Jeff Gulka spielt Sindri

Woodburn könntet ihr unter anderem aus The Witcher, Seinfeld oder Watchmen kennen, Gulka hatte hingegen etwa Auftritte in Akte X oder Once Upon a Time.

Neben den drei Darstellern sind auch schon einige weitere Schauspieler*innen für die Serie bekannt, darunter etwa Ryan Hurst als Kratos (den ihr als Thor aus dem Spiel kennen dürftet), Teresa Palmer als Sif, Mandy Patinkin als Odin und Ólafur Darri Ólafsson als Thor.

Damit haben wir bereits viele der wichtigen Charaktere abgedeckt. Einige wichtige Rollen wie etwa Freya, Baldur oder auch Sohnemann Atreus fehlen aber natürlich noch. Wenn das mit den Ankündigungen so weitergeht, könnten wir aber in den nächsten Tagen bereits mehr wissen.

