God of War-Serie castet bekannten Darsteller aus den Spielen und er übernimmt sogar die gleiche Rolle

Prime Video hat enthüllt, wer in der Live-Action-Serie in die Rollen von Mimir, Sindri und Brok schlüpft. Ein Name dürfte euch dabei sehr bekannt vorkommen.

Eleen Reinke
31.01.2026 | 14:05 Uhr

Unter anderem wissen wir jetzt, wer Mimir in der GoW-Serie spielt. Unter anderem wissen wir jetzt, wer Mimir in der GoW-Serie spielt.

Aktuell regnet es Infos zur kommenden God of War-Live-Action-Verfilmung von Prime Video. Nachdem wir vor ein paar Tagen bereits erfahren haben, wer in die Rollen von Odin und Thor schlüpft, wurde jetzt auch der Cast für drei weitere wichtige Charaktere bekannt gegeben. Und einer der Namen könnte euch sehr bekannt vorkommen.

God of War-Serie castet Mimir, Brok und Sindri

Unter anderem hat Amazon nämlich frisch enthüllt, wer Mimir spielt – den sprechenden Kopf, der Kratos während eines Großteils seiner Reise in God of War (2018) und der Fortsetzung Ragnarök begleitet und mit allerhand Tipps und Hintergrundinfos versorgt.

In der Serie wird die Rolle von keinem anderen als Alastair Duncan übernommen.

Video starten 0:28 Sony enthüllt limitierten God of War-DualSense zum 20. Geburtstag - und so cool sieht er aus

Falls euch dieser Name bekannt vorkommen sollte: Der Schauspieler ist bereits in den Spielen dabei. Hier übernimmt er ebenfalls die Rolle von Mimir. In der englischen Synchronisation wird euch die Stimme also sehr vertraut sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das war aber noch nicht die einzige Ankündigung für den Cast. Im selben Zug wurde nämlich auch enthüllt, wer in die Rollen der ungleichen Zwergenbrüder und legendären Schmiede Brok und Sindri schlüpft:

  • Danny Woodburn spielt Brok
  • Jeff Gulka spielt Sindri

Woodburn könntet ihr unter anderem aus The Witcher, Seinfeld oder Watchmen kennen, Gulka hatte hingegen etwa Auftritte in Akte X oder Once Upon a Time.

God of War-Serie: möglicher Release, Story, Cast - Das wissen wir zur Live-Action-Serie von Amazon
von Eleen Reinke
God of War-Serie: möglicher Release, Story, Cast - Das wissen wir zur Live-Action-Serie von Amazon
Die God of War-Serie hat den Schauspieler für Thor gefunden - und er passt perfekt!
von Dennis Müller
Die God of War-Serie hat den Schauspieler für Thor gefunden - und er passt perfekt!

Neben den drei Darstellern sind auch schon einige weitere Schauspieler*innen für die Serie bekannt, darunter etwa Ryan Hurst als Kratos (den ihr als Thor aus dem Spiel kennen dürftet), Teresa Palmer als Sif, Mandy Patinkin als Odin und Ólafur Darri Ólafsson als Thor.

Damit haben wir bereits viele der wichtigen Charaktere abgedeckt. Einige wichtige Rollen wie etwa Freya, Baldur oder auch Sohnemann Atreus fehlen aber natürlich noch. Wenn das mit den Ankündigungen so weitergeht, könnten wir aber in den nächsten Tagen bereits mehr wissen.

Was sagt ihr zum Cast von Mimir, Brok und Sindri?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
God of War-Serie castet bekannten Darsteller aus den Spielen und er übernimmt sogar die gleiche Rolle

vor 20 Minuten

God of War-Serie castet bekannten Darsteller aus den Spielen und er übernimmt sogar die gleiche Rolle
Dispatch: Entwickler gibt Update zur zensierten Switch-Version, will jetzt doch einige geschnittene Inhalte zurückbringen   4  

vor einer Stunde

Dispatch: Entwickler gibt Update zur zensierten Switch-Version, will jetzt doch einige geschnittene Inhalte zurückbringen
Jetzt wurde das AC: Black Flag-Remake auch noch über Vinted geleakt - Ubisoft nimmt es mit Humor und postet GTA-Meme   7     2

vor 2 Stunden

Jetzt wurde das AC: Black Flag-Remake auch noch über Vinted geleakt - Ubisoft nimmt es mit Humor und postet GTA-Meme
Xbox Game Pass im Februar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge   2  

vor 2 Stunden

Xbox Game Pass im Februar 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge
mehr anzeigen