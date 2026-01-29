Ab heute könnt ihr eines der besten Spiele 2025 auch auf Switch spielen – aber nur in einer geschnittenen Version

Mit Dispatch schafft es eines der beliebtesten Spiele des letzten Jahres auch auf Switch und Switch 2. Allerdings wird euch eine angepasste Version aufgezwungen.

Eleen Reinke
29.01.2026 | 12:20 Uhr

Dispatch kommt endlich auf die Switch, aber nicht ohne Einschnitte. Dispatch kommt endlich auf die Switch, aber nicht ohne Einschnitte.

Das Superhelden-Adventure Dispatch war Ende 2025 noch einer der großen Überraschungserfolge des Jahres. Einige Monate nach Release schafft es das Spiel heute dann endlich auch auf die Switch und Switch 2. Wer allerdings auf der Nintendo-Konsole zocken will, muss ein paar Einschränkungen in Kauf nehmen.

Dispatch wird auf der Switch zensiert

Die Switch-Version des Spiels unterscheidet sich nämlich tatsächlich von der, die es auf PC und PS5 gibt. Eigentlich gehören zu Dispatch auch einige erwachsene Inhalte. So sind Penisse und Brüste zu sehen, es wird lautstark geflucht und in einer Szene wird auch ein sexueller Akt angedeutet.

Während ihr auf PS5/PC optional Inhalte wie Nacktheit oder vulgäre Sprache zensieren könnt, ist diese Einstellung auf Switch-Konsolen standardmäßig eingeschaltet – und lässt sich auch nicht abschalten.

Video starten 19:03 Die beste Superhelden-Story seit Jahren gibt's nicht im Kino, sondern bei Dispatch!

Das liegt vor allem daran, dass Nintendo andere Kriterien als etwa Sony oder Steam bei seinen Spielen hat, wie Entwickler AdHoc gegenüber Eurogamer erklärt. Um das Spiel auf der Hybridkonsole veröffentlichen zu können, waren diese Einschnitte wohl nötig.

Trotzdem versucht der Entwickler zu versichern, dass die Zensur keine Einschnitte für die Handlung oder Spielerfahrung bedeutet:

"Wir haben mit Nintendo zusammengearbeitet um sicherzustellen, dass die Inhalte im Spiel den Kriterien entsprechen, um auf ihren Plattformen zu erscheinen, aber der Kern der Narrative und die Gameplay-Erfahrung bleiben mit dem ursprünglichen Release identisch."

Mehr zum Thema
Effektiv bedeutet das also, dass die Handlung selbst nicht abgeändert und keine Szenen komplett entfernt wurden. Für manch erwachsenen Fan, der das Spiel auf Switch zocken will, vermutlich trotzdem ein dicker Wermutstropfen.

Welche Inhalte genau in der Switch/Switch 2-Version angeändert wurden, führen wir euch auf der nächsten Seite auf.

Was haltet ihr davon, dass Dispatch nur geschnitten auf Switch-Konsolen erscheinen darf?

