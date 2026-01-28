Jetzt wurde das AC: Black Flag-Remake auch noch über Vinted geleakt

Über die Verkaufsplattform Vinted ist offenbar eine neue Statue aufgetaucht, die zum Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag gehören soll.

Linda Sprenger
28.01.2026 | 13:49 Uhr

Aktuell vergeht keine Woche ohne mindestens ein Gerücht oder Leak zum Assassin's Creed 4: Black Flag-Remake. Offiziell angekündigt ist die Neuauflage des Ubisoft-Piratenabenteuers zwar nach wie vor nicht, nun soll aber ausgerechnet über die Second Hand-Plattform Vinted eine Edward Kenway-Statue geleakt worden sein, die sehr wahrscheinlich zur Neuauflage gehört (via IGN).

Assassin's Creed 4: Black Flag-Remake via Vinted geleakt?

Was genau passiert ist: Fans, darunter auch der bekannte Ubisoft-Insider J0nathan, haben auf Vinted eine verdächtige Statue des Black Flag-Hauptcharakters entdeckt. Die Figur wurde dort offenbar ohne Karton und Auskunft über ihre Herkunft zum Verkauf angeboten.

Laut J0nathan handelt es sich hier um eine brandneue Figur bzw. um eine Statue, die noch gar nicht regulär auf dem Markt verfügbar ist. Wie IGN schreibt, sei die Figur 35 cm hoch und 20 cm breit. Auf dem Sockel der Statue sollen die Logos von Ubisoft und Pure Arts sowie ein Copyright-Vermerk für 2026 erkennbar sein.

Kurzum: Die Statue könnte zu einer möglichen Neuauflage zu Assassin's Creed 4: Black Flag gehören. Wie die auf Vinted gelandet sein könnte, ist aber komplett unklar. Auch wer der Verkäufer ist, ist unbekannt.

Video starten 14:29 Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Neuesten Gerüchten zufolge, die vom bekannten Insider Tom Henderson stammen, soll Ubisoft bereits den 19. März 2026 als internes Release-Datum für das gemunkelte Remake angesetzt haben.

Dass jetzt schon eine Statue zur Neuauflage existiert, ergibt basierend darauf also durchaus Sinn. Allerdings wird aktuell eher vermutet, dass sich der Release von Black Flag intern noch einmal nach hinten verschoben hat.

In einer Stellungnahme, die Ubisoft im Zuge der jüngsten Cancel-Welle mehrerer Spiele veröffentlichte, heißt es, ein noch nicht angekündigter Titel benötige mehr Zeit und erscheine nicht mehr im Geschäftsjahr 2026, sondern stattdessen im Geschäftsjahr 2027.

Mit diesem Titel dürfte Black Flag gemeint sein, das damit bis zum 31. März 2027 auf den Markt kommen sollte. Ein Release im Sommer oder Herbst 2026 wäre damit aber auch möglich.

Was wir außerdem über das angebliche Assassin's Creed 4: Black Flag-Remake wissen

Laut aktuellen Leaks soll der vollständige Titel der Neuauflage Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced lauten. Der Titel erscheint sehr wahrscheinlich für die PS5, Xbox Series X/S sowie für den PC.

Zu den Verbesserungen des Remakes sollen unter anderem eine hübschere Grafik, detailliertere Charaktermodelle, überarbeitete Animationen, dynamisches Wetter und vieles mehr gehören. Alle Gerüchte und Hinweise zur Neuauflage haben wir in der oben verlinkten GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst.

Was sind eure Wünsche und Erwartungen an das mögliche Black Flag-Remake?

Assassin's Creed 4: Black Flag

Assassin's Creed 4: Black Flag

Genre: Action

Release: 22.11.2013 (PC, PS4, Xbox One, Wii U), 06.12.2019 (Switch), 29.10.2013 (PS3, Xbox 360)

