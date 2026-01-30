Crimson Desert bekommt mehrere spielbare Helden – mit völlig unterschiedlichen Waffen und Spielstilen

Crimson Desert lässt euch gleich drei Charaktere spielen.

Bisher gab es in allen Trailern von Crimson Desert nur einen einzigen spielbaren Charakter zu sehen. Doch ein neues Vorschau-Video der Entwickler von Pearl Abyss bringt uns nicht nur die Welt Pywel näher, sondern zeigt auch zwei vollkommen neue Charaktere, die den Krieger Kliff auf seinen Streifzügen unterstützen.

Drei Helden sollt ihr sein

Der Reveal kommt im Video bei Minute 5:25, nach einer ausgiebigen Vorstellung von Kliffs Hintergrund und Motivationen.

15:19 Crimson Desert stellt euch die Open World und seine Story vor

Eine der Figuren ist eine Frau, die mit einem langen Zweihandschwert kämpft und zusätzlich eine Pistole einsetzt. Ihr Kampfstil unterscheidet sich deutlich von Kliff und setzt stärker auf Reichweite. Der zweite neue Charakter ist ein grauhaariger Ork, der mit einer schweren Zweihandaxt und sogar einer Kanone in die Schlacht zieht. Seine Angriffe sind eher schwer und behäbig, werfen Gegner dafür aber weit zurück.

Es wird erwähnt, dass sich die Spielstile absichtlich stark von Kliffs Kampfstil mit Schwert und Schild unterscheiden sollen. Das lässt auf deutlich mehr Abwechslung hoffen.

Nicht nur Beiwerk für die Story

Beide bisher namenlosen Charaktere scheinen auch vollständig spielbar zu sein und sind nicht nur auf bestimmte Momente in der Story beschränkt.

Laut Video dürfen sie den Kontinent Pywel frei erkunden und eigenständig Quests erledigen. Der Fokus der Hauptgeschichte bleibt zwar klar bei Kliff, doch abseits davon scheinen die anderen Figuren vollwertige Alternativen mit eigenen Spielstilen zu sein.

Mehr Details zu Welt, Geschichte und Bedrohung

Das Vorschau-Video liefert außerdem neue Einblicke in die Welt Pywel. Gezeigt werden verschiedene Regionen, politische Spannungen und die Rolle von Kliffs Fraktion, den Graumähnen. Im Zentrum der übergreifenden Handlung steht der sogenannte Abyss, dessen Ungleichgewicht die gesamte Welt ins Chaos stürzt.

Action darf natürlich ebenfalls nicht fehlen, wie etwa ein spektakulärer Mech-Anzug, mit dem ihr Gegner mit Raketen eindecken dürft.

Wie findet ihr die Idee, neben Kliff auch andere Charaktere zu spielen – mehr Abwechslung oder hättet ihr lieber einen klaren Fokus auf einen Helden?