Neues God of War-Spiel überraschend angekündigt und ist direkt verfügbar - und eine Remake-Trilogie bekommen wir obendrein

Bei der State of Play wurde nicht nur ein Remake der originalen God of War-Trilogie angekündigt, wir haben auch direkt heute ein neues GoW-Spiel bekommen.

Eleen Reinke
13.02.2026 | 00:52 Uhr

Wir bekommen gleich mehrere neue God of War-Spiele. Wir bekommen gleich mehrere neue God of War-Spiele.

Als Rausschmeißer bei der letzten State of Play gab es gleich noch mehrere große Ankündigungen von Sony Santa Monica: Nicht nur erhalten wir Remakes der originalen God of War-Trilogie, ein brandneues God of War-Spiel wurde ebenfalls enthüllt – und ist dann direkt erschienen.

God of War Sons of Sparta war als Shadowdrop bei der State of Play dabei

Lange schon geisterte ein angebliches God of War-Metroidvania durch die Gerüchteküche, konkrete Beweise gab es aber nie. Zumindest bisher, bei der kürzlichen Sony-Show wurde Sons of Sparta jetzt nämlich endlich enthüllt. Obendrein ist das Spiel auch ab sofort verfügbar und kostet 29,99 Euro im PS Store.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spiel angucken:

Video starten 1:46 God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben

Entwickelt wurde das Spiel dabei von Mega Cat Studios, die sich für das Gameplay verantwortlich zeichnen, während die Autor*innen von Sony Santa Monica die Story geschrieben haben. Im 2D-Action-Plattformer übernehmen wir wieder die Rolle von Kratos – allerdings anders, als wir es gewohnt sind.

Wir schlüpfen nämlich in die Haut eines jungen Kratos, der das strenge Training Spartas zusammen mit seinem Bruder Deimos durchläuft. Der originale Kratos-Sprecher TC Carson übernimmt dabei die Rolle als Erzähler.

Alle weiteren Ankündigungen von der State of Play könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema
State of Play im Februar 2026: Jetzt geht's los - Alle Infos zum PS5-Event im Live-Ticker
von Dennis Müller
State of Play im Februar 2026: Jetzt gehts los - Alle Infos zum PS5-Event im Live-Ticker

Originale God of War-Trilogie bekommt ein Remake

Apropos TC Carson, der Synchronsprecher hatte nämlich bei der State of Play noch eine weitere Ankündigung im Gepäck. Viele Fans hatten sich zum 20-jährigen Jubiläum Remaster der alten Teile gewünscht und bekommen jetzt sogar noch mehr: Die Trilogie bekommt nämlich ein komplettes Remake spendiert.

Wann wir mit den Remakes rechnen können, steht dagegen noch in den sprichwörtlichen Sternen. Bislang hieß es nur, dass das Projekt sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und das Team um Geduld bittet. Es dürfte also noch eine Weile dauern, ehe wir mehr erfahren.

Was haltet ihr von diesen beiden God of War-Ankündigungen?

Kommentare(1)
God of War Ragnarök

God of War Ragnarök

Genre: Action

Release: 19.09.2024 (PC), 09.11.2022 (PS4, PS5)

Mehr zum Spiel
Neues God of War-Spiel überraschend angekündigt und ist direkt verfügbar - und eine Remake-Trilogie bekommen wir obendrein

