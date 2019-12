God of War-Macher zeigen, wie die wuchtigen Sounds gemacht wurden

Dass God of War, das Quasi-Reboot von Kratos' Abenteuern, ein technisch beeindruckendes Werk ist, dürfte bekannt sein. Glaubwürdige Charaktermodelle, beeindruckende Gegner-Designs und ein One-Shot-Ansatz machen das Comeback des ewig wütenden Spartaners zu einem echten Hingucker.

Aber es ist auch das herausragende Sounddesign, das zur Atmosphäre von God of War beiträgt. Und jetzt bekommen wir einen Einblick, wie die Schläge, Tritte und Explosionen aufgenommen wurden.

Spannendes Handwerk: Auf Twitter teilte Mike Niederquell, Supervising Sound Designer bei PlayStation, ein Video, das die Audio-Arbeiten an God of War zeigt. Und enthüllt dabei, dass man manchmal eben kreativ werden muss, wenn man einen einzigartigen Klang schaffen möchte:

In an effort to make #GodOfWar sound as unique as possible, we tried our best to record new source material as often as we could. Here is a quick montage of some of those recordings.



