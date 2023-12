"Kann nicht glauben, dass es gratis ist" - Fans feiern den God of War-DLC und insbesondere die Story

Kratos ist erstaunt, was ihn in Valhalla alles erwartet.

Viele Spiele*innen haben nicht erwartet, dass so viele Inhalte in der Erweiterung stecken

Auf Reddit schwärmen User von besonderen Momenten und sagen, dass sie dafür auch Geld gezahlt hätten

Während der Game Awards wurde angekündigt, dass uns schon am 12. Dezember ein DLC zu God of War Ragnarök erwartet, der für alle kostenlos ist, die das Hauptspiel besitzen. Die Erweiterung bringt vor allem einen Roguelike-Modus, der euch an einen ganz neuen Ort führt - und wie sich jetzt zeigt, hat er auch in Sachen Story einiges zu bieten.

Viel Inhalt und Story für lau - So gut kommt God of War Ragnarök: Valhalla an

Wie zu erwarten, führt der DLC Kratos und Mimir in das namensgebende Valhalla. Wie wir das vom Roguelike-Konzept kennen, schalten wir nach und nach Fähigkeiten, Perks und Waffen frei und versuchen, in jedem neuen Durchgang, weiter zu kommen.

Dabei müssen wir uns auch Bossen stellen, können aber aus fünf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen.

Zudem werden uns mehr Story und generell mehr Inhalte serviert, als Fans das wohl von einer kostenlosen Erweiterung erwartet hätten. Ein Reddit-User hält fest:

God of War Ragnarök Valhalla is unglaublich wundervoll.

2:45 God of War Ragnarök Valhalla: So funktioniert der kostenlose Roguelite-Modus

Folglich empfiehlt der Fan allen, die Ragnarök besitzen, den DLC herunterzuladen und führt aus: "Ich habe 4 Stunden und ich denke, es ist sogar besser als das Hauptspiel." In den Kommentaren stimmen viele Community-Mitglieder zu. Eine Person ergänzt:

Ich bin wirklich überrascht, wie viel Inhalt es gibt.

Magic-Moment in der Geschichte: Danach schwärmt der Fan noch von "DIESEM Moment", der aber (aus Spoilergründen glücklicherweise) nicht näher ausgeführt wird. Eine andere Person findet, dass es gleich mehrere dieser besonderen Momente gab und passend dazu bemerkt noch ein Community-Mitglied: "Der Trailer hat es gut hinbekommen, alles zu verstecken."

Auch der bekannte Brancheninsider Jason Schreier ist begeistert und betont, dass er gar nicht glauben kann, dass Valhalla kostenlos heruntergeladen werden kann:

Falls ihr Genaueres wissen wollt, schaut unbedingt in den Meinungsartikel von Kollege Kevin rein:

Die Geheimnistuerei im Trailer ist vermutlich ein Grund dafür, dass viele Spieler*innen richtig überrascht sind, was es in Valhalla zu entdecken gibt. Der andere Faktor ist, dass die meisten von Gratis-Erweiterungen einfach keine derartige Qualität erwartet haben.

Eine Person sagt, sie hätte kein Problem damit gehabt, 10 bis 20 Dollar dafür zu zahlen und schreibt: "Ich mache mir wirklich Sorgen, dass Leute den DLC überspringen oder verpassen, weil es ein kostenloses Update ist und sie annehmen, dass da nicht so substanzielle Inhalte drinstecken."

Habt ihr bereits in den DLC reingeschaut und stimmt ihr den Fans zu? Oder seid ihr jetzt vielleicht neugierig geworden?