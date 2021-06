Kurios: PS5-Exclusive Godfall kommt für PS4 und ihr bekommt Gratis-PS5-Upgrade

Godfall war einer zwar eines der allerersten PS5-Exclusives, konnte jedoch in sämtlichen Testwertungen eher unterdurchschnittliche Wertungen einholen. Das Team von Gearbox will jedoch weiter an Godfall festhalten und hat nun überraschend angekündigt, dass der Titel nun auch für PS4 erscheinen soll.

Upgrade zur PS5-Version möglich

Wann erscheint Godfall für PS4? Laut Gearbox wird Godfall am 10. August 2021 für PlayStation 4 veröffentlicht. Ursprünglich erschien das Spiel am 19. November 2020 für PlayStation 5.

Alle Käufer*innen der PS4-Version erhalten zudem die Möglichkeit, Godfall kostenlos auf die PS5-Version zu upgraden. In der PS4-Version werden Features wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger-Features des DualSense-Controllers wegfallen, die einen Teil der Spielerfahrung ausgemacht haben.

Den vollständigen E3-Trailer zu den Neuerungen für Godfall findet ihr hier:

Godfall kommt mit mehr Endgame-Inhalten

Am gleichen Tag wird die Erweiterung Fire & Darkness erscheinen. Hierbei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Update, das im Rahmen der Deluxe Edition und der Ascended Edition bereits enthalten ist. Leider sind das alle Informationen, die Gearbox bislang preisgegeben hat.

Für all diejenigen, die kein Interesse an kostenpflichtigen Erweiterungen haben, hat Gearbox ebenfalls etwas parat. Zeitgleich erscheint nämlich das kostenlose Lightbringer Update für mehr Inhalte im Endgame.

Was kommt sonst noch? Außerdem kündigte Gearbox eine Beta für ein Matchmaking-System, über 40 neue Loot-Items und über 50 neue Valorplate-Skins an. Auf Twitter können Interessierte einen ersten Eindruck von den neuen Gegenständen gewinnen:

Wieso Godfall sich zum Release schwergetan hat, erfahrt ihr auf GamePro:

Darum geht es in Godfall

Godfall ist ein "Loot-Slasher" mit Koop-Modus in einer arkanen Fantasy-Welt. Die Welt ist in fünf Gebiete unterteilt: Erde, Wasser, Luft, Feuer und Geist. Wir übernehmen die Rolle eines Kriegers des gefallenen Ritterordens und suchen nach Rüstungs-Sets namens Valorplates. Die werten wir mit Upgrades auf und erhalten so spezielle Fähigkeiten wie magische Geschosse oder Heilzauber.

Das Ziel ist es, die Apokalypse aufzuhalten. Die Kämpfe von Godfall lassen sich entweder alleine oder mit zwei weiteren Mitstreiter*innen gemeinsam bestreiten. Vor allem die Bosse stellen sich darauf ein und haben einige Flächenangriffe, die mehrere Spielende zeitgleich treffen können.

Freut ihr euch auf die neuen Inhalte für Godfall?