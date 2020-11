Godfall: PS5-Exklusivität hat ein baldiges Verfallsdatum

Godfall bildet zum Start der PlayStation 5 zusammen mit Demon's Souls, Spider-Man: Miles Morales und Astro's Playroom das Quartett der Next Gen-Exclusives. Bisher war der Action-Slasher aber immer als Konsolenexclusive betitelt ohne einen Zeitraum zu nennen. Jetzt ist bekannt, wann das Spiel wahrscheinlich auch auf der Xbox Series X/S erscheinen wird.

Godfall ist nur 6 Monate lang Konsolenexklusiv

Die Info zur Exklusivität kommt aus dem neuesten Launch-Trailer. Am Ende von diesem wurde auf dem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation eine Version mit folgender Endkarte hochgeladen: (via wccftech)

Dann endet die Exklusivität: Nach sechs Monaten endet anscheinend der Vertrag für die Exklusivität, wie Sony mit dem Trailer bestätigt. Genauer ist das dann der 12. Mai 2021. Wie es danach für Godfall weitergeht hat Entwickler Counterplay Games noch nicht angekündigt.

Kommt das Spiel auf die Xbox Series X/S? Diese Frage können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantworten. Solange der Entwickler sich dazu nicht äußert, steht eine Version für Microsofts Konsolen in den Sternen. Da aber der Exklusiv-Vertrag ein Verfallsdatum hat, könnte es sich aber bewahrheiten.

Ein Release direkt am 12. Mai wäre aber etwas zu früh, wenn sie erst an dem Punkt dann auch andere Konsolen bewerben dürfen. Ein Xbox-Release im Sommer oder frühen Herbst 2021 erscheint zurzeit am wahrscheinlichsten.

Falls ihr den neuen Trailer verpasst habt, könnt ihr das Video hier nachholen:

