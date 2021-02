PS Plus im März 2021: Diese Gratis-Games wünscht sich die Community

Die Enthüllung der nächsten kostenlosen Spiele für alle Abonnenten von PS Plus steht vor der Tür. Noch bevor Sony die Titel für März ankündigt, sammelt sich die Community auf Reddit, um ihre Favoriten zu teilen.

No Man's Sky steht ganz oben auf der Liste

No Man's Sky hat sich in diesem Monat ganz nach oben katapultiert - sowohl bei den Vermutungen als auch bei den Wünschen. Ein Grund könnte sein, dass das Spiel am Mittwoch ein neues Update bekommen hat, durch dass wir uns jetzt Alien-Haustiere halten können.

Was spricht dafür? No Man's Sky erschien zum Launch exklusiv für die Playstation. Das spricht für eine gute Beziehung mit Hello Games. Außerdem lebt die Weltraum-Simulation von einer großen Community. Das Spiel gratis anzubieten, könnte dieser noch einmal ordentlich Zuwachs bescheren. Allzu teuer ist No Man's Sky ohnehin nicht mehr.

Godfall

Nicht unbedingt oben auf der Wunschliste der meisten Fans, dafür aber von vielen erwartet. Godfall bietet solide Third-Person-Action mit Rollenspielelementen und einem Loot-System. Der Titel erschien konsolenexklusiv für die PS5. Sony könnte deshalb durchaus Interesse daran haben, die Exklusivrechte weiter zu nutzen - in diesem Fall für PS Plus.

Ist das wahrscheinlich? Godfall wurde von Sony groß als echter Next-Gen-Titel angepriesen. Trotzdem ging das Spiel beim Launch ziemlich unter. Mit einer Veröffentlichung über PS Plus könnte das Action-Adventure doch noch ein breites Publikum erreichen.

Weitere Wünsche der Playstation-Community

Kingdom Come: Deliverance: Für viele ein extrem unterschätzter Open-World-Titel. Über DLCs könnte trotzdem noch Geld verdient werden.

Horizon Zero Dawn: Das Spiel von Guerilla Games darf auch in diesem Monat nicht fehlen. Und es würde einfach zu viel Sinn ergeben, es im Hinblick auf Horizon Forbidden West kostenlos zu verteilen.

Disco Elysium: Die überarbeitete Version mit Synchronisierten Dialogen ist für März bestätigt. Allerdings kann man sie wohl nicht vorbestellen, was für eine Gratis-Veröffentlichung sprechen könnte.

Wann werden die PS Plus-Spiele für März angekündigt?

Vermutlich werden die Spiele für März schon in der kommenden Woche bekannt gegeben:

Voraussichtliche Bekanntgabe: 24. Februar 2021

Voraussichtliche Uhrzeit: 17.30 Uhr

Voraussichtliche Veröffentlichung: 2. März 2021 (Dienstag um die Mittagszeit)

Welche Spiele wünscht ihr euch im März kostenlos für PS Plus-Mitglieder?