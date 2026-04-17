Goldener DualSense ab jetzt bestellbar: Neuer PS5-Controller erscheint schon bald!

Schon im Mai erschein Sonys neuer, goldfarbener DualSense PS5-Controller.

Schon im nächsten Monat, genauer gesagt am 27. Mai, erscheint eine neue Version des Sony DualSense PS5-Controllers, auf die viele Sammler schon sehnlich warten dürften. Die 007 First Light Limited Edition, die zu Ehren des neuen James-Bond-Spiels erscheint, erstrahlt nämlich in golden glänzender Farbe. Ab jetzt könnt ihr ihn euch hier bei Amazon sichern:

Limited Editions des DualSense Controllers sind manchmal sehr schnell ausverkauft, also solltet ihr besser nicht allzu lange warten. Allerdings könnt ihr euer Glück auch noch bei MediaMarkt und bei Saturn versuchen, falls ihr bei Amazon zu spät kommen solltet:

Was ist das Besondere an der neuen DualSense Limited Edition?

Die neue DualSense Limited Edition bietet von beiden Seiten goldenen Glanz.

Wie bei anderen Limited Editions gibt es auch bei der 007-Version keine technischen Unterschiede zum normalen DualSense PS5-Controller, es geht also allein um die Optik. Diese kann sich dafür wirklich sehen lassen: Während die Tasten, die Sticks und der Bereich um die Sticks herum in elegantem Schwarz gehalten sind, erstrahlt fast der gesamte Rest in mattem Gold.

Das gilt nicht nur für die Frontschale, sondern auch für die Rückseite, auf der zudem das 007-Logo sowie die Worte „FIRST LIGHT EARN THE NUMBER“ zu sehen sind. Vorn auf dem D-Pad ist ein weiteres, besonders reich verziertes 007-Logo zu sehen, mit davon ausgehenden Strahlen, die an das aus den Film-Intros bekannte Pistolenlauf-Design erinnern.

Genauso wichtig wie das Aussehen ist bei solchen Limited Editions natürlich der Sammlerwert: Sobald die begrenzte Anzahl der PS5-Controller bei den großen Händlern ausverkauft ist, sind sie bei den kleinen Shops und auf den Marktplätzen in der Regel nur noch zu stark überhöhten Preisen zu bekommen. Deshalb lohnt es sich, das Geld frühzeitig zu investieren.

Was ist überhaupt 007 First Light?

3:09 007 First Light zeigt über 30 Minuten Gameplay vom neuen James Bond-Spiel

Autoplay

007 First Light ist das neue Spiel von IO Interactive, dem Studio hinter der Hitman-Reihe, das ebenfalls am 27. Mai für PS5 erscheint. Ihr schlüpft dort in die Rolle des legendären Geheimagenten und bekommt dabei nicht nur das Hitman-typische Schleich-Gameplay, sondern auch deutlich mehr Shooter-Action sowie fahrbare Fahrzeuge und eine aufwendige Inszenierung im Stil der Filme geboten. Das PS5-Spiel könnt ihr ebenfalls bereits vorbestellen: