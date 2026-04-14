Lachkrämpfe vorprogrammiert: Das neue Tomodachi Life ist eine Mischung aus Sims, Animal Crossing und Fiebertraum

Durchgehender WTF-Faktor: Nur wenige Spiele haben mich bisher so zum Lachen gebracht wie Tomodachi Life.

Tomodachi Life ist eines dieser Spiele gewesen, das aus dem Nichts kam und plötzlich ziemliche Wellen geschlagen hat. Nach 12 Jahren haben vielleicht einige das Spiel wieder vergessen, aber mit dem Release von Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden für die Switch 1 und 2, werden erneut Miis die sozialen Netzwerke fluten, da bin ich mir sicher.

Das neue Tomodachi Life ist spielbar auf der Nintendo Switch und Nintendo Switch 2

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden – das abgedrehte Leben von Miis

Das Spielprinzip von Tomodachi Life erinnert an eine abgespeckte Version von Sims: Ihr erschafft Bewohner mit einer eigenen Persönlichkeit und Vorlieben, welche dann eure Stadt bevölkern werden. Diese sind aber keine Sims, sondern ihr nutzt dafür eure ganz eigen kreierten Miis.

Ein weiterer Unterschied zu Sims ist, dass die Miis kein unverständliches "Simlisch" sprechen, sondern echte Sprachen wie Deutsch oder Englisch, je nach Region. Das bewerkstelligt Nintendo über TTS (Text-to-Speech), was zum urkomischen Charakter der kommenden skurrilen Situationen beiträgt.

2:21 Tomodachi Life kehrt nach über 10 Jahren auf die Nintendo Switch zurück und jetzt wissen auch genauer, wann es endlich soweit ist

Autoplay

Ihr begleitet eure Miis im Alltag, wie sie Beziehungen, Freundschaften oder Rivalitäten mit anderen Mii-Bewohnern aufbauen, was zu absolut witzigen Momenten führen kann. Man kann zum Beispiel in die Träume der Miis hineinschauen und wer japanischen Humor kennt, der wird wissen: Ihr müsst euch auf absolute Fieberträume gefasst machen.

Lebenssimulation und Städtebau à la Animal Crossing

Nintendo hat es anscheinend letztens mit Animal Crossing-ähnlichen Spielen. Nach dem starken Pokémon Pokopia kann man nun auch in Tomodachi Life seine eigene Welt gestalten. Im ersten Teil lebten alle Miis zusammen in einem großen Wohnhaus, während im Nachfolger jeder Mii sein eigenes Haus haben kann.

Während eure Stadt wächst und neue Gebäude hinzukommen, leben eure Miis ein dramatisches Leben mit Hobbys, auf das ihr jederzeit Einfluss nehmen könnt.

Tomodachi Life in Bildern darzustellen ist schwer, denn den abgedrehten Humor muss man selbst erleben.

Nahezu unendliches Potenzial für Unfug

Egal, ob ihr eure Miis über eurer Insel Bungee-Jumpen schickt oder die Nachrichten von einer am Strand abgestürzten Riesen-Klopapierrolle berichten: Der Humor des Spiels ist random, absurd und ein absoluter Fiebertraum – auf die beste Art und Weise!

Dank der TTS-Funktion könnt ihr immer euren eigenen Input geben, wenn die Miis zum Beispiel ein Musical aufführen wollen. Klar, das Spiel hat eine USK-ab-0-Freigabe, aber wer kreativ um Nintendos Sprachzensur navigieren kann, wird sich wirklich den Allerwertesten ablachen.

Kostenlose Demo im Nintendo eShop

Humor ist Geschmackssache und bevor man den Vollpreis für ein Spiel zahlt, sollte man sich am besten selbst überzeugen. Noch vor dem Release könnt ihr die Demo des Spiels über den eShop kostenlos herunterladen und selbst antesten! Falls sie euch überzeugt hat, dann könnt ihr euch auf ein längeres Chaos einstellen.