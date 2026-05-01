Pokémon TCG-Glückspilz bestellt normale Karte für nur 1,20 Dollar und bekommt versehentlich Pokémon Center Promo-Karte, die bis zu 100 Dollar wert ist

Ein Fan wollte nur sein Deck erweitern und eine normale Karte von Pokémon kaufen. Als er aber seine Lieferung öffnete, erhielt er zu seiner Überraschung eine viel wertvollere Karte als vorerst bestellt.

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Christos Tsogos
01.05.2026 | 19:36 Uhr

Eine wertvolle Karte zufällig erhalten, doch was sollte man jetzt tun? Eine wertvolle Karte zufällig erhalten, doch was sollte man jetzt tun?

Wer schon mal Karten online gekauft hat, wird wissen, worauf es bei der Anschaffung ankommt: Ein sicherer Versand, mit der Hoffnung, dass der angegebene Zustand der Karte übereinstimmt. Ein Fan hatte diesmal jedoch besonders Glück, denn Reddit-User kucipipapapipapa berichtet davon, dass die Karte nicht nur sicher, sondern auch auf die beste Art und weiße „falsch“ angekommen ist. Die Karte ist noch wertvoller als vorerst bestellt.

Schuldgefühle zwingen den Fan, das Richtige zu tun

Mit einem Post auf Reddit berichtete der Fan von seinem unfassbaren Glück, war sich aber gleichzeitig auch unsicher. Es könnte sich ja um einen Irrtum der Person handeln, die die Karte verkauft hat. Der User wisse leider nicht, was jetzt am besten zu tun ist und fragte deshalb nach, ob man die Karte behalten könne.

Viele Fans meldeten sich dann über die Kommentare zu Wort, denn auch ihnen sei so etwas mal passiert. Disastrous-Pool-4016 zum Beispiel erhielt von seiner Frau die Karten 151 Charizard und Charmander, obwohl eigentlich ein Charmeleon für Letzteres geliefert werden sollte. Der User meldete sich dann beim Händler oder der Händlerin, um den Fall zu klären. Für die Ehrlichkeit durfte er dann sogar nicht nur beide Karten behalten, sondern erhielt zusätzlich den Preis von Charmeleon zurückerstattet.

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Dabei folgen auch weitere Beispiele, die ebenfalls von großzügigen Reaktionen seitens der Verkäufer*innen berichten. All diese Erfahrungen konnten kucipipapapipapa dann doch dazu bewegen, sich bei der Person, die die Karte verkauft hat, zu melden.

Weshalb vielen Fans die Ehrlichkeit so wichtig ist, zeigt sich vor allem beim Preis der Karten. Die normale Thundurus die kucipipapapipapa eigentlich gekauft hatte, beträgt einen Wert von 1,20 $. Bei der Promo-Variante schießt der Preis aber je nach Zustand der Karte (Mint, Near Mint und PSA-Grade) sogar auf bis zu 100 $ und mehr hoch (Quelle: pricecharting.com).

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Viele Fans denken dabei wie GemGuardUK an sich und ihre Fehler. Sollte man selbst einmal einen solchen Irrtum als Händler begehen, wünsche man sich ebenfalls, dass sich der/die Käufer*in meldet, um den Sachverhalt, wenn möglich, zu klären.

Dabei honoriert man die Ehrlichkeit sogar so weit, dass man von einem Rückversand absieht, damit beide Seiten glücklich bleiben. Jedenfalls bleibt es abzuwarten, ob sich die Person, die die Karte verkauft hat, bei kucipipapapipapa wegen des Irrtums melden wird.

Sammelt ihr ebenfalls Karten und ist euch mal so ein Missgeschick passiert oder habt ihr vielleicht sogar davon profitiert? Wie habt ihr euch dann entschieden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

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