Seine Tochter will unbedingt eine Steam Machine - Und da der Release noch aussteht, baut der Papa einfach selbst einen PC im Stile des GameCubes

Die Liebe eines Vaters kennt keine Grenzen. Auch nicht, wenn es ums Gaming geht. Anstatt auf den Release von Valves neuester Erfindung zu warten, nimmt dieser Redditor die Sache selbst in die Hand.

Profilbild

Johannes Bundemann
01.05.2026 | 19:03 Uhr

Er ist zwar nicht so kompakt wie sein Vorbild, doch dieser PC soll das halten, was die Steam Machine verspricht. Er ist zwar nicht so kompakt wie sein Vorbild, doch dieser PC soll das halten, was die Steam Machine verspricht.

Viele von euch werden es kennen. Das Warten auf ein neues Stück Technik. Sei es ein neues Spiel, eine neue Konsole oder auch ein Ersatzteil. Nicht wenige werden sich da schon mal gedacht haben, dass das alles viel schneller ginge, wenn man es einfach selber bauen oder programmieren würde. Aber wie viele haben diesen Gedanken schon in die Tat umgesetzt?

Selbst ist der Gamer

Die etwas in die Jahre gekommenen Gamerinnen und Gamer unter euch kennen es vielleicht. Gerade zockt man noch bequem Donkey Kong am NES irgendwann in den 80ern oder 90ern und ehe man sich versieht, quäkt eine kleines Wesen neben einem: "Mama, Papa, kann ich eine Steam Machine haben?"

Wo ist nur die Zeit hin?

Video starten 1:00:20 Wird die nächste Steam Machine wieder zum Desaster für Valve?

So oder so ähnlich muss sich wohl auch Redditor CMDR_kamikazze gefühlt haben, als eines Tages seine Tochter mit dem Wunsch nach einem Gaming-PC um die Ecke kam. Zuerst wollte er ihr den Wunsch erfüllen, indem er ihr eine Steam Machine kauft. 800 US-Dollar hatte er dafür bereits beiseite gelegt.

Dann aber beschlichen ihn schnell Zweifel. Die Wartezeit für das neue Gerät zog sich immer mehr hin und ob das Geld reichen würde, ist nach den aktuellen Schätzungen im Zuge der anhaltenden RAM-Krise mehr als fraglich.

Also fasste er einen Entschluss. Er würde den Gaming-PC einfach selber bauen. Genügend Teile hatte er da. Und so machte er sich ans Werk.

Im Beitrag findet ihr ein paar Bilder und die verwendeten Bauteile:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Zutaten für die DIY Steam Machine

Na gut, eine richtige Steam Machine, so wie sie dieses Jahr auf den Markt kommen soll, kann man sich zu Hause natürlich nicht einfach so bauen. Gleich auf den ersten Blick wird klar: Valves neue Maschine passt in diesen Build ungefähr viermal rein. Aber es ist letztlich ja nicht die Größe, die einen guten Gaming-PC bestimmt.

CMDR_kamikazze listet seine Bauteile mit Preis ganz genau auf. In einem Silverstone Technology Case verbergen sich zum Beispiel eine AMD Ryzen 5 5600 CPU und ein GIGABYTE B550I AORUS PRO AX AMD AM4 ITX Motherboard. Weiterhin wird aber deutlich, dass der Bastler längst nicht nur auf Rechenleistung setzt. Auch Kühlsystem und Belüftung nehmen einen wichtigen Platz in seiner Auflistung ein, deren genauen Aufbau und Arbeitssystem er später noch genauer erläutert.

Ebenfalls auffällig: Das OS. Denn der zukünftige Gaming-PC seiner Tochter läuft nicht etwa auf Windows oder Linux, sondern auf dem speziell für Gaming-Hardware entwickelten Bazzite.

Alles in allem kostet der PC am Ende 1500 US-Dollar (ca. 1280 Euro) und ist damit teurer, als es die Steam Machine vorraussichtlich sein wird. Man muss allerdings bedenken, dass der PC einerseits selbst gebaut und damit einfacher zu reparieren ist und andererseits zumindest für CMDR_kamikazze letztendlich doch billiger ist, da dieser viele der Teile schon bei sich zu Hause rumliegen hatte.

Der Preis für den Steam Machine-Controller wurde geleakt - und er ist teurer als ein DualSense
von Samara Summer
Der Preis für den Steam Machine-Controller wurde geleakt - und er ist teurer als ein DualSense
Die Steam Machine ist "gleich gut oder besser als 70 %" der PCs, die Steam-User zuhause haben, sagt Valve
von David Molke
Die Steam Machine ist gleich gut oder besser als 70 % der PCs, die Steam-User zuhause haben, sagt Valve
Ich habe sehnlichst auf eine Konsole wie die Steam Machine gewartet - wenn jetzt der Preis noch stimmt, ist sie perfekt für mich
von Annika Bavendiek
Ich habe sehnlichst auf eine Konsole wie die Steam Machine gewartet - wenn jetzt der Preis noch stimmt, ist sie perfekt für mich

Auch die Community lobt den Build, stellt weitere technische Fragen und macht sich darüber lustig, dass sie selbst ja auch PCs "für ihre Kinder" bauen würden.

Wie sieht es bei euch aus? Wartet ihr auf die Steam Machine oder baut ihr euch lieber selbst was zusammen? Wo seht ihr dabei erfahrungsgemäß die größten Vor- und Nachteile?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon TCG-Glückspilz bestellt normale Karte für nur 1,20 Dollar und bekommt versehentlich Pokémon Center Promo-Karte, die bis zu 100 Dollar wert ist

vor 21 Minuten

Pokémon TCG-Glückspilz bestellt normale Karte für nur 1,20 Dollar und bekommt versehentlich Pokémon Center Promo-Karte, die bis zu 100 Dollar wert ist
Seine Tochter will unbedingt eine Steam Machine - Und da der Release noch aussteht, baut der Papa einfach selbst einen PC im Stile des GameCubes

vor 54 Minuten

Seine Tochter will unbedingt eine Steam Machine - Und da der Release noch aussteht, baut der Papa einfach selbst einen PC im Stile des GameCubes
LEGO-Mitarbeiter zeigt, was er zum vierten Jubiläum bekommen hat - einen goldenen Legostein, den wir jetzt unbedingt auch haben wollen   7     1

vor einer Stunde

LEGO-Mitarbeiter zeigt, was er zum vierten Jubiläum bekommen hat - einen goldenen Legostein, den wir jetzt unbedingt auch haben wollen
Crimson Desert: Der Bogen wird mit den richtigen Builds völlig overpowered und ich habe ihn viel zu lange ignoriert

vor einer Stunde

Crimson Desert: Der Bogen wird mit den richtigen Builds völlig overpowered und ich habe ihn viel zu lange ignoriert
mehr anzeigen