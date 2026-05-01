Crimson Desert: Der Bogen wird mit den richtigen Builds völlig overpowered und ich habe ihn viel zu lange ignoriert

Vergesst den Nahkampf. Mit Kliffolas dem Waldläufer fahrt ihr besser.

Das Nahkampfsystem von Crimson Desert ist absolut fantastisch. Egal ob mit Schwert und Schild oder mit den blanken Fäusten. Kliff und seine beiden Gefährt*innen brillieren, wenn sie erst so richtig mitten in einem großen Kampf stehen und Stahl sprechen lassen.

Dachte ich zumindest. Denn je häufiger ich den Bogen benutzt habe, desto überzeugter bin ich: Die Feder ist mächtiger als das Schwert – zumindest, wenn sie an einem Stock mit Spitze hängt.

Das ungeliebte Stiefkind

Gerade am Anfang wusste ich den Bogen nicht wirklich zu schätzen. Dafür war der Schaden einfach zu gering. Selbst einfache Feinde, die schon beim Anblick meines Schwerts fast augenblicklich zu Boden sacken, scheinen Pfeile in den Kopf wegzustecken wie einen einfachen Mückenstich.

1:26 Crimson Desert Character Customization im Graumähnen Camp: Wir machen aus Kliff Geralts kleinen Bruder

Autoplay

Höchstens Gift- und Explosionspfeile richten merkbaren Schaden an, während normale Geschosse schnell obsolet erscheinen. Die Rechnung ist einfach: ein Schwertstreich gegenüber drei Pfeilen, die mich im schlimmsten Fall noch Kupfer kosten, geht einfach nicht auf – und der Stahl gewinnt.

Die richtigen Skills

Die ersten Punkte und Upgrade-Materialien habe ich erst in den Bogen gesteckt, als ich zum ersten Mal auf fliegende Gegner traf. Auch einige Bosse scheinen gerne mal "Der Boden ist Lava" zu spielen, sodass ich mit meinem Schwert nicht viel ausrichten konnte.

Ausweichschuss ist in Verbindung mit Explosionspfeilen ein echter Killer.

Also ein paar Abyss-Artefakte gefarmt – und schon wenige Punkte in den allgemeinen Bogenskill erhöhen den Schaden massiv. Doch auch andere Fähigkeiten haben es in sich – allen voran der Ausweichschuss.

Mit diesem bleibt ihr beweglich, während ihr Feinde mit Pfeilen eindeckt. Auf höchster Stufe feuert ihr sogar doppelt so schnell.

Magie und Spezialpfeile machen den Unterschied

Doch es bleibt das Problem mit den Pfeilen, die einem mal schnell ausgehen können, oder?

Nicht wirklich, wenn ihr die richtige Abyss-Ausrüstung habt. Mit den Orbs "Endlose Pfeile" bekommt ihr eine Chance, keinen Pfeil zu verbrauchen. Der Effekt stackt! Mit einer 3er- und einer 2er-Orb erreicht ihr schon eine Chance von 100 %.

Das gilt dann übrigens auch für Explosionspfeile. Mit einem einzigen Pfeil könnt ihr dank doppelter Ausweichschüsse ganze Camps dem Erdboden gleichmachen oder um Bosse tanzen, die euch nicht mal treffen, während ihr ihren Lebensbalken schmelzt.

Elementare Pfeile können echte Verwüstung anrichten. Explodierende Feuerbälle, Tornados oder Blitzstürme machen gerade Kämpfe gegen mehrere Feinde zum Kinderspiel.

Dazu kommt dann noch Magie, die eure Pfeile weiter verstärkt. So könnt ihr Eispfeile auf fliegende Gegner schießen, die dann eingefroren auf dem Boden zerschellen. Oder große Gruppen mit Windpfeilen auseinandertreiben.

Kombiniert ihr Magie dann noch mit der richtigen Abyss-Ausrüstung, wird es richtig wild. Mit dem Artefakt "Blitzodem" – das ihr einfach während der Hauptgeschichte bekommt – entstehen zum Beispiel elektrische Stürme, wenn ihr Blitzpfeile verschießt. Ähnliche Artefakte gibt es für alle Elemente.

Macht also nicht denselben Fehler wie ich! Der Bogen kann eure stärkste Waffe sein und vielleicht genau das Werkzeug, was ihr für den nächsten Boss gut gebrauchen könnt..

Was sind eure Erfahrungen bisher mit dem Bogen in Crimson Desert?