Goldeneye 007-Indizierung in Deutschland aufgehoben und Veröffentlichung auf Switch möglich

Am 31. März 1998 landete mit Goldeneye 007 für den Nintendo 64 einer der bis heute besten Ego-Shooter auf der Liste der indizierten Spiele – zumindest in Deutschland. Weder durfte das Spiel beworben, noch verkauft werden. Letzteres war jedoch generell schwierig, da das Spiel hierzulande nie veröffentlicht wurde.



Wie die Seite Schnittberichte bekanntgibt, wurde die Indizierung jetzt nach über 23 Jahren aufgehoben und es gibt Grund zur Hoffnung, dass wir den Klassiker schon bald auf der Nintendo Switch spielen können.

Goldeneye 007 könnte bald auf der Nintendo Switch landen

Bevor wir darauf kommen, warum wir Goldeneye 007 schon bald auf der Switch erleben könnten, ein wenig Basiswissen zu Indizierungen in Deutschland: Landet ein Spiel auf der Liste der jugendgefährdenden Medien, ist diese Indizierung im Regelfall und sofern vorab kein Antrag auf Listenstreichung seitens des Rechteinhabers beantragt wurde, 25 Jahre gültig. Nach Ablauf der Frist wird das Medium erneut begutachtet. Liegt kein Verbotsgrund mehr vor, wird das Spiel von der Liste gestrichen.

Im Fall von Goldeneye 007 sind diese 25 Jahre seit Indizierung jedoch noch nicht verstrichen. Bedeutet, ein Antrag auf eine vorzeitige Listenstreichung wurde gestellt.

Goldeneye Remaster geplant? Natürlich muss solch ein Antrag, der letzten Endes zu Aufhebung der Indizierung geführt hat, erst einmal nichts bedeuten. Es kann aber durchaus sein, dass Nintendo Pläne mit Goldeneye 007 hat. Das wohl Offensichtlichste wäre eine Ergänzung des Shooters im Lineup des Abo-Service Nintendo Switch Online, wo seit 26. Oktober N64-Spiele optional angeboten werden.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Nintendo das Spiel in Form eines Remaster neuveröffentlichen will. Natürlich solltet ihr diese Info mit Vorsicht genießen, befinden wir uns hier im Bereich der Spekulationen. Wir sind uns aber sicher, dass sich viele über ein Remaster des legendären Shooters sehr freuen würden (wir eingeschlossen).

Goldeneye 007 als Far Cry 5-Mod

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Für ein wenig Nostalgie, könnt ihr euch die Far Cry 5-Mod vom deutschen YouTuber Krollywood anschauen, der Goldeneye 007 in über 1.400 Stunden via Leveleditor komplett nachgebaut hat. Lediglich die Bonus-Stages sind nicht enthalten. (via Gamesradar)

Würdet ihr euch über ein Remaster von Goldeneye 007 freuen?