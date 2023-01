Kult-Shooter GoldenEye 007 kommt diese Woche in den Game Pass und Switch Online

Das James Bond-Spiel GoldenEye 007 zählt wohl unumstritten zu den absoluten Klassikern der Shooter-Geschichte. Allerdings nicht in Deutschland, hier war der Titel nämlich lange Jahre indiziert, weil er als jugendgefährdend eingestuft wurde. Erst 2021 ist er vom Index geflogen und schafft 26 Jahre später endlich auf moderne Konsolen. Habt ihr ein Abo für Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspass oder den Game Pass auf Xbox, müsst ihr für den Titel nicht einmal etwas zusätzlich zahlen.

Wann erscheint GoldenEye 007 für Xbox und Switch? Am 27. Januar 2023

Nur in Switch Online mit Online-Multiplayer

Der N64-Klassiker erscheint zwar sowohl für die Nintendo Switch als auch Xbox One und Series X/S, allerdings gibt es einige Unterschiede zwischen den Versionen. So bekommt ihr auf der Switch einen Online-Modus spendiert, der euch mit bis zu vier Personen zusammen spielen lässt. Auf Xbox hingegen gibt es nur einen lokalen Multiplayer mit Splitscreen.

Dafür dürfen wir uns laut Ankündigung auf der Xbox-Version auch auf neue Achievements, 4K-Auflösung, Support für beide Analogsticks und eine konstante Framerate freuen. Beide Versionen unterstützen außerdem Widescreen in 16:9.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Switch-Release anschauen:

1:33 GoldenEye 007 - Neuer Trailer kündigt Release für Nintendo Switch Online und Game Pass an

Darum geht's: Obwohl das Spiel inzwischen deutlich in die Jahre gekommen ist, lohnt sich der Blick auf GoldenEye 007 schon allein als Klassiker der Videospielgeschichte. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle des namensgebenden Spions James Bond und folgt der Handlung der Filmvorlage.

Warum GoldenEye 007 bis heute so einen hohen Stellenwert hat, erklärt Kollege Kai in einem Liebesbrief an das Spiel:

Weitere Klassiker für Switch Online

Neben GoldenEye 007 sind auch bereits einige weitere N64-Klassiker angekündigt, die dieses Jahr ins Switch Online Abo wandern sollen. Dazu gehören unter anderem Mario Party 3, Pokémon Stadium, sowie Pokémon Stadium 2. Einen konkreten Releasetermin für diese Spiele gibt es noch nicht. Alles Wichtige zu Nintendo Switch Online, dem Erweiterungspass, Preisen und enthaltenen Spielen findet ihr im Übersichtsartikel zusammengefasst.

