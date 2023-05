Herr der Ringe: Gollum hat einen Mega-Fan – doch er ist ein Bot

Da ist 'jemand' fleißig am Kommentieren.

Herr der Ringe: Gollum ist erst kürzlich erschienen und musste international viel Kritik einstecken. Das Stealth-Spiel vom Hamburger Entwicklerteam Daedalic steht auf Open Critic bei einer Wertung von 40 Punkten und wird natürlich auch auf Reddit von Spieler*innen heiß diskutiert.

Dort gibt es aber auch einen scheinbaren "Mega-Fan", der auf sämtliche Kommentare zum Spiel antwortet - und dabei wie der zwiegespaltene Antiheld höchstpersönlich klingt.

Gollum-Bot kommentiert überengagiert Posts zum Spiel

Falls ihr euch auf Reddit über das Herr der Ringe-Spiel austauscht, habt ihr womöglich schon selbst eine sehr Gollum-typische Antwort erhalten. So ging es beispielsweise einem User, der fragte, was Gollum von all dem denken würde.

"Nichts, mein Schatz."

Die Antwort kam von "User" gollum_botses, der wirklich fleißig ist. Ein großer Fan? Na ja, wie der Name schon andeutet, handelt es sich um eine KI, die nur zu gerne mit Zitaten aus den beliebten Peter Jackson-Verfilmungen um sich schmeißt - und zwar dann, wenn Herr der Ringe-Charaktere genannt werden.

Da ist es nur logisch, dass der Bot aktuell nach dem Release von Herr der Ringe: Gollum alle Hände voll zu tun hat. Programmiert wurde er allerdings nicht speziell für das neue Spiel. Er treibt sich schon gute zehn Jahre auf Reddit herum (via dualshockers.com).

Eine Person, die angibt, noch gar nicht vom Gollum-Spiel gehört zu haben, wird beispielsweise von golum_botses als "Lügner und Dieb" bezeichnet. Gerne antwortet der Bot auch, wenn irgendetwas infrage gestellt wird, mit "Because it's my birthday... And I wants it" (auf Deutsch lautet das Zitat: "Weil heute mein Geburtstag ist und ich's haben will.")

Komisch, dabei ist doch auf Reddit als Kuchentag der 16. September eingetragen. Ob gollum_botses wohl selbst ein Lügner ist?

So hat Gollum bei GamePro abgeschnitten

Unsere Wertung entspricht dem aktuellen Stand bei Open Critic. Tester Dennis vergab 40 Punkte.

Hier könnt ihr das Review in voller Länge lesen:

Die Kritikpunkte zogen sich durch unterschiedliche Bereiche. So nennen wir beispielsweise optische Mängel wie matschige Texturen und nicht zeitgemäße Animationen, aber auch das limitierte Stealth-Gameplay und frustrierende Rätsel.

Dagegen kamen der Protagonist selbst und die Herr der Ringe-Atmosphäre bei uns besser weg. Für mehr Punkte hat der Gesamteindruck allerdings nicht gereicht.