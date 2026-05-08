Simon ist jetzt endgültig raus bei Rocket Beans: Nils, Budi und Etienne geben finales Statement ab

Simon Krätschmer ist jetzt endgültig kein Teil mehr von Rocket Beans TV.

Seit Jahren gab es Kontroversen rund um den Rocket Beans-Mitgründer Simon Krätschmer. Dass er RBTV wohl nicht erhalten bleiben würde, war schon eine Weile abzusehen. Jetzt gibt es aber endlich ein umfassendes, abschließendes Statement und das Ergebnis: Simon macht nicht mehr bei Rocket Beans mit.

Rocket Beans trennen sich endgültig von Simon Krätschmer

Auf der offiziellen Rocket Beans-Webseite gibt es jetzt ein "weiteres Update in eigener Sache", in dem sich Budi, Etienne, Arno und Nils an die RBTV-Community wenden. Sie nehmen Bezug auf ihr letztes Statement aus dem September, in dem eine finale Entscheidung zum Verbleib Simons noch nicht feststand.

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Genau diese Entscheidung ist nun aber wohl gefallen und kann auch öffentlich kommuniziert werden. Wie auch die Rocket Beans selbst schreiben, dürfte es wohl nur die Wenigsten überraschen, dass sich RBTV jetzt auch ganz offiziell von Simon Krätschmer trennt. Vor der Kamera war der Mitgründer und Moderator schon eine ganze Weile nicht mehr zu sehen.

"Simon wird RBTV sowohl als Mitarbeiter als auch als Gesellschafter verlassen. In den letzten Monaten haben wir intensiv an einer Einigung gearbeitet, der nun auch beide Seiten zugestimmt haben. Es stehen nur noch ein paar formale Schritte aus, um die wir uns jetzt zeitnah kümmern werden. Die Gespräche rund um Simons Zukunft haben uns jetzt ziemlich genau ein Jahr lang begleitet. Für uns war dieser gesamte Prozess aus unternehmerischer Sicht herausfordernd, aber vor allem auf persönlicher Ebene alles andere als leicht. Es hat sich im Lauf dieses Jahres aber auch gezeigt, dass eine Trennung die beste Lösung und der richtige Schritt ist. So schwer es uns auch fällt: Wir stehen hinter dieser Entscheidung."

Zu den genauen Gründen und Hintergründen wollen die verbleibenden Rocket Beans aber weiterhin nichts sagen. Sie schreiben in dem Statement sogar explizit, dass sie kein Interesse daran haben, "einzelne Vorkommnisse in diesem Zusammenhang öffentlich zu machen" oder Details zu diskutieren. Sie bitten auch darum, von Nachfragen abzusehen und die Entscheidung zu respektieren.

Simon Krätschmer war in den letzten Monaten und Jahren davor mehrfach mit äußerst kontroversen Aussagen, YouTube-Videos und verbalen Entgleisungen aufgefallen, für die er nicht nur, aber auch von der eigenen Community massiv kritisiert wurde.

Im September 2025 gab es nicht nur ein Statement zum Verbleib Simon Krätschmers bei den Rocket Beans, sondern auch die Hiobsbotschaft, dass einige Menschen entlassen werden. Darunter befanden sich auch bekannte Gesichter, die nun ebenfalls kein Teil der Rocket Beans mehr sind. Was auch damit zu tun gehabt haben dürfte, dass Game Two nicht mehr länger bei ZDF Neo läuft. Der Vertrag ist im Juli ausgelaufen.

Was sagt ihr dazu, dass Simon Krätschmer jetzt endgültig raus ist bei RBTV?