Resident Evil Requiem: Überraschungs-Update bringt einen komplett neuen Modus und ist ab sofort live

Für Resident Evil 9 ist frisch ein Update erschienen, das neue Inhalte ins Spiel bringt. Und es ist nicht der Modus, den wir erwartet haben.

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Eleen Reinke
08.05.2026 | 11:30 Uhr

Es gibt ein frisches Update für RE9! Und das liefert neue Leon-Inhalte. Es gibt ein frisches Update für RE9! Und das liefert neue Leon-Inhalte.

Letzte Woche hatte das Entwicklerteam es schon angeteast, jetzt ist das neue Update für Resident Evil Requiem endlich draußen, das einen neuen Modus und ein paar weitere Verbesserungen bringt. Patch 1.300 schlägt dabei mit 2,1 GB zu Buche.

Das steckt in Update 1.300 für Resident Evil Requiem

Die meisten von uns dürften damit gerechnet haben, dass Resi 9 mit dem Update den bekannten Mercenaries-Modus bekommt, den es bereits in früheren Spielen gab. Stattdessen kommt aber ein neues Mini-Spiel mit dem Namen "Leon Must Die Forever" – Ethan Must Die aus Resi 7 lässt grüßen.

Hier könnt ihr euch direkt den Trailer zum neuen Modus anschauen:

Video starten 0:35 Resident Evil Requiem bekommt einen neuen Modus: Das ist Leon Must Die Forever

Dabei erinnert Leon Must Die Forever durchaus an den Mercenaries-Modus: Als Leon kämpft ihr euch hier erneut durch Areale, die ihr im Hauptspiel bereits besucht habt und stellt euch letztlich dem Endboss. Dabei gibt es pro Level einen Timer, der abläuft und dem ihr Extrasekunden durch das Abschießen bestimmter Spinnengegner hinzufügen könnt.

Zwischendrin könnt ihr außerdem Verbesserungen wählen, die etwa eure Feuerkraft und Wurfwaffen aufwerten oder euch bei perfektem Parieren Schärfe zurückgeben. Fünf Schwierigkeitgrade gibt es insgesamt. Anders als bei Mercenaries könnt ihr hier allerdings ausschließlich als Leon spielen.

Entsprechend gibt es auf Reddit und Co. auch einige Fans, die enttäuscht sind, da sie sich den beliebten Modus gewünscht hatten, den es bereits seit Resident Evil 3 gibt. Ein User schreibt unter der Ankündigung etwa:

"Verdammt, ich wollte Mercenaries, aber gut, ich nehm's. Hätte es wissen müssen, da Nakanishi der Director von diesem Spiel und RE7 war."

Andere hoffen darauf, dass der Mercenaries-Modus in Zukunft noch ins Spiel kommt – vielleicht gar mit dem bereits angekündigten Story-DLC.

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Den Leon Must Diue Forever-Modus startet ihr übrigens über das Hauptmenü des Spiels, indem ihr Extra-Spiele anwählt. Bevor ihr das tun könnt, müsst ihr das Hauptspiel allerdings beendet haben. Erst danach wird der neue Modus freigeschaltet.

Das steckt noch im Update: Daneben bringt das neue Update auch diverse Bug-Fixes. Außerdem wurde auf PC Support für einige Funktionen des DualSense hinzugefügt, namentlich Adaptive Trigger, Haptisches Feedback und Bewegungssteuerung.

Was haltet ihr von dem neuen Modus, werdet ihr einmal reinschauen?

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