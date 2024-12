Google enthüllt meistgesuchten Anime 2024 und mit Platz 1 haben wir nicht gerechnet – Nein, es ist weder One Piece noch DanDaDan!

Es steht ein ganz unerwarteter Protagonist an der Spitze der Anime-Google-Suche in Japan. (Bild: © Eiichiro Oda, Yukinobu Tatsu / Shueisha, Toei animation, Science Saru)

Das Jahresende rückt näher und somit hat Google enthüllt, welche unterschiedlichen Themen in verschiedenen Kategorien am meisten gesucht wurden. Auch der Bereich der Anime hat seine eigene dedizierte Kategorie des Suchmaschinen-Riesen in Japan bekommen.

Auf Platz 1 steht dabei ein ganz unerwarteter Kandidat, denn DanDaDan hat es trotz hoher Erwartungen an den Release der ersten Staffel bei Google nur auf den zweiten Platz geschafft. An der Spitze steht niemand anderes als die Comedy-Fantasy-Serie Mashle: Magic and Muscles!

Creepy Nuts katapultiert zwei Anime-Serien in die Top 3 der Google-Suche

Laut der von Google Trends erstellten Liste sitzt auf dem ersten Platz der am meisten gesuchten Begriffe dieses Jahr Mashle: Magic and Muscles in der Anime-Kategorie in Japan. DanDaDan hingegen sicherte sich den zweiten Platz auf der Liste.

Beide Serien haben eines gemeinsam: Ihre unglaublich guten Openings von der Band Creepy Nuts. Leider gibt die Liste nicht die zusätzlichen Suchbegriffe zum Anime-Namen preis, aber es ist anzunehmen, dass es an den beiden Intro-Liedern liegt. Schließlich sind beide dieses Jahr extrem viral gegangen.

Hier könnt ihr euch das Intro “Bling-Bling-Bling-Born” von Mashles zweiter Staffel von Creepy Nuts noch einmal anschauen:

Allein das Intro hat aktuell mehr als 295 Millionen Aufrufe auf YouTube. Auch das offizielle Musikvideo von DanDaDans Opening Otonoke von Creepy Nuts machte bisher über 38 Millionen Aufrufe auf YouTube. Es ist also nur ein weiterer Beweis, wie sehr der Erfolg eines bereits guten Animes ebenfalls vom Intro abhängen kann und das haben Creepy Nuts mit ihren beiden Hits dieses Jahr gezeigt.

Das sind die Top 10 der meistgesuchten Animes in Japan:

Mashle: Magic and Muscles Dandadan Kaiju No. 8 My Deer Friend Nokotan The Elusive Samurai Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Blue Box Dragon Ball Daima Oblivion Battery Delicious in Dungeon

Darum geht es in Mashle und hier könnt ihr es anschauen

1:33 Im Anime Mashle dreht sich alles um Magie - nur kann der Protagonist nicht zaubern

Der Fantasy-Comedy-Anime, der offensichtlich Harry Potter parodiert, erzählt die Abenteuer des namensgebenden Protagonisten Mash, die er während seiner Zeit in der Zauberschule erlebt. In der Welt von Mashle kann jeder Magie anwenden, nur Mash nicht.

Als Ausgleich dafür konzentriert er sich ganz auf seine körperliche Kraft und seine physischen Fähigkeiten. Durch ein zufälliges Ereignis sieht er sich gezwungen, die Zauberschule der Stadt zu besuchen, um mit seinem Ziehvater in Frieden leben zu können. Dort versucht er alle möglichen Herausforderungen mit roher Kraft, statt mit Magie zu meistern.

Die ersten beiden Staffeln der Anime-Serie sind auf Crunchyroll in deutscher Synchronisation oder in japanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln erhältlich. Sie umfassen jeweils 12 Episoden mit einer Länge von circa 23 Minuten.

Habt ihr Mashle auf Platz 1 erwartet? Welche Animes waren eure Top-Favoriten dieses Jahr?