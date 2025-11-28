Ein ganz anderer Kämpfer hat noch vor Vegeta den Super-Saiyajin 3 in der Serie erreicht – und den habt ihr womöglich komplett vergessen

Zum Ende von Dragon Ball Z war Goku als Super-Saiyajin 3 eine imposante Erscheinung - und nicht der einzige Krieger mit dieser Form. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Die finale Saga von Dragon Ball Z hatte es in sich: Mit Majin Buu wartete die bis dahin größte Bedrohung der Erde auf die Z-Krieger und verlangte ihnen alles ab. Anfangs reichte selbst Son Gokus erstmalige Verwandlung in einen Super Saiyajin 3 nicht aus, um das rosa Monster zu besiegen.

Nur gut, dass die Z-Krieger ein weiteres Ass im Ärmel hatten – bei dem es sich aber weder um Vegeta noch um Son Gohan handelt, die in solchen Fällen als übliche Verdächtige herhalten.

Die Transformation im Raum von Geist und Zeit

Unter der Anleitung von Piccolo erlernen Goten und Trunks die Fusionstechnik – eine kraftvolle Methode, die zwei Kämpfer*innen in einen einzigen, deutlich stärkeren Krieger verwandelt. Als beide Jungs diese Fähigkeit beherrschen, verschmelzen sie zunächst im Basiszustand, dann als Super-Saiyajins zu Gotenks.

Und genau dieser Charakter ist es, der nach Goku als zweiter Krieger mit einer Verwandlung zum Super-Saiyajin 3 auftrumpft. Nach nur kurzer Zeit im Raum von Geist und Zeit transformiert sich Gotenks nämlich vor den Augen eines sprachlosen Piccolo in genau diese Form:

Gotenks schafft, woran andere scheitern

Gotenks gelangt zur Super-Saiyajin-3-Form unter Bedingungen, die für andere Charaktere unerreichbar wären:

Goku beispielsweise erlangte diese Form ausschließlich im Jenseits, wo der Energieverbrauch keine Rolle spielte – ein Ort, an dem die üblichen physischen Grenzen nicht gelten.

Die einzelnen Bestandteile von Gotenks (also Goten und Trunks) hätten die Form zumindest zu diesem Zeitpunkt zudem nie unabhängig voneinander erreichen können – nur ihre Fusion erzeugte einen Körper mit dem notwendigen Potenzial.

Vegeta hat die SSJ3-Form in der ursprünglichen Ausstrahlung von Dragon Ball indes nie erlernt. Erst in Daima zeigt der Prinz der Saiyajin, dass er zu dieser Transformation in der Lage ist und sich bewusst gegen den Einsatz entscheidet.

Gotenks’ Super-Saiyajin-3-Transformation hätte die Buu-Saga übrigens entscheidend verändern können. Der Fusionskrieger stellte sich Majin Buu in dieser Form entgegen und trieb das Monster in die Enge, doch ein Trick der rosa Bedrohung führte schließlich zu Gotenks’ Niederlage. So musste am Ende des Tages doch (wie fast immer) Goku ran, um Majin Buu ein für allemal auszuschalten.

