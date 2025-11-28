Jujutsu Kaisens neuester Kinofilm erscheint auch komplett auf Deutsch und das schon in wenigen Tagen

Die Lage des Shibuya-Vorfalls spitz sich in Season 3 zu und Yuji ist nahezu komplett auf sich allein gestellt. (Bild: © Gege Akutami / Mappa)

Jujutsu Kaisen Season 3 lässt nicht lange auf sich warten! Obwohl es erst am 8. Januar 2026 so richtig mit der nächsten Staffel losgeht, können Fans bereits jetzt im Kino einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Season bekommen – und zwar mit dem neuesten Kinofilm.

Jujustu Kaisen: Execution ist bereits seit dem 25. November 2025 in deutschen Kinos mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln zu sehen – jetzt folgt die komplette deutsche Synchro des Films in den nächsten Tagen!

Jujutsu Kaisen: Execution zeigt, was Season 3 zu bieten hat und führt die Geschichte von Yuji fort

Bei Jujutsu Kaisen: Execution handelt es sich um einen 80-minütigen Kinofilm, der direkt an Season 2 anknüpft und die Ereignisse vom Shibuya-Vorfall fortführt. der zuvor mit Gojos Gefangenschaft und den Tod unzähliger anderer Jujuzisten endete.

Es kommt zusätzlich noch dazu, dass zehn Kolonien in Japan in Fluchhorte verwandelt werden und den Start eines grausamen Events zeichnen – den Metzel-Spielen, in dem die Teilnehmer*innen auf Leben und Tod kämpfen müssen.

Da der mächtige Jujuzist der Sondergefahrenstufe Yuta Okkotsu mit Yujis Hinrichtung beauftragt wurde. , hat dieser keine Zeit über den Tod seiner Freund*innen und Kamerad*innen zu trauern,

Hier ist der neueste Trailer zum Kinofilm Jujutsu Kaisen: Execution mit japanischer Synchro und deutschen Untertiteln:

1:05 Jujutsu Kaisen: Execution - Neuer Kinofilm gibt euch Vorgeschmack auf Staffel 3 und den Kampf zwischen Yuta und Yuji



Jujutsu Kaisen: Execution gibt es ab diesem Tag auch komplett Deutsch in den Kinos zu sehen

Jujutsu Kaisen: Execution ist bereits am 25. November 2025 mit japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln erschienen. Ab dem 4. Dezember 2025 gibt es den 80-minütigen Film auch komplett auf Deutsch. Schon am 1. Dezember sollen die Tickets im Vorverkauf starten.

Es sind also nur noch wenige Tage bis zur deutschen Fassung von Jujutsu Kaisen: Execution! Fans können sich dadurch schon einen kleinen Blick in die dritte Staffel des beliebten Action-Animes sichern – und sogar Son Gokus Synchronsprecher Tommy Morgenstern wieder in einer seiner liebsten Rollen hören!

