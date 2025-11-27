Oh nee! Switch 2-Unglücksrabe stopft das Dock zusammen mit Erdnussbutter in seine Tasche und verkleistert damit alle USB-Ports

Es gibt eine eindeutige Lehre aus der Geschichte: Ihr solltet gut auf euer Switch 2-Dock aufpassen – definitiv besser als diese Person hier, die es mit Erdnussbutter eingesaut hat.

David Molke
27.11.2025 | 20:03 Uhr

So sieht das Ernussbutter-Switch 2-Dock aus (Bild: reddit.comuserpummra). So sieht das Ernussbutter-Switch 2-Dock aus (Bild: reddit.com/user/pummra/).

Das Nintendo Switch 2-Dock ist eigentlich relativ stabil, aber ihr solltet es besser trotzdem nicht einfach zusammen mit einem Glas Erdnussbutter in ein- und derselben Tasche transportieren. Genau das hat dieser Reddit-User hier aber getan. Mit dem Ergebnis, dass das komplette Gerät mit der wohlriechenden Creme vollgeschmiert war.

Nintendo Switch 2-Dock voller Erdnussbutter: Ja, das geht wieder sauber

In einem Reddit-Post wendet sich der User pummra mit einem "Leak" [steht auf Engliscch auch für: "auslaufen"] an die Community. Er fragt, ob sie Tipps haben, wie er die Erdnussbutter wieder aus den USB-Ports herausbekommt, ohne das Switch 2-Dock zu zerstören. Er hat auch mit dem Gedanken gespielt, das Gerät einfach einzuschicken.

Video starten 12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Das Malheur ist nach einem Kurzurlaub passiert und liegt natürlich daran, dass die Erdnussbutter in der Tasche aufgegangen ist und sich ausgebreitet hat. Wäre entweder die leckere Erdnussbutter oder das Switch 2-Dock nochmal einzeln in Plastik eingepackt gewesen, hätte das nicht passieren können. Schreibt euch das hinter die Ohren!

Allein der Anblick bereitet dem einen oder anderen sicherlich körperliches Unbehagen:

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott bekanntlich nicht zu sorgen. Dementsprechend hagelt es in den Kommentaren unzählige Wortspiele und Memes rund um Erdnussbutter und die Switch 2 beziehungsweise ihr Dock.

Die Community weiß aber zum Glück auch Rat: Mit Hilfe von jeder Menge Isopropyl-Reinigungsalkohol und einem Hochdruck-Reiniger für elektrische Komponenten und Kontakte, den es zum Beispiel von WD-40 in einer schwarz-grünen Dose gibt, sollte sich das Ganze wieder einigermaßen hinbekommen lassen. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass damit nur an der frischen Luft gearbeitet werden sollte.

Wenige Tage später hat es tatsächlich geklappt:

Ende gut, alles gut: Mit Hilfe eines Tutorial-Videos aus dem Netz ist es dem Reddit-User dann tatsächlich gelungen, sein Switch 2-Dock komplett auseinanderzunehmen. Er hat es im Anschluss auch vollständig gereinigt bekommen und wieder zusammengebaut. Alles läuft wieder wie gewohnt und das Dock funktioniert. Nur der Geruch von Erdnussbutter, der bleibt dem Gerät wohl auf ewig erhalten ... Gar nicht mal so schlimm, oder?

Das sorgt in der Community natürlich erneut für helle Begeisterung. Die Menschen in den Kommentaren haben weiterhin ihren Spaß mit unzähligen Scherzen rund um Erdnussbutter. Einer merkt beispielsweise an, dass der Besitzer des Docks jetzt ja eigentlich immer alle Spieler*innen warnen müsste, die damit spielen – für den Fall, dass sie vielleicht eine gefährliche Erdnuss-Allergie haben.

Ist euch schon einmal etwas Ähnliches passiert?

