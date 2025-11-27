Dieses LEGO-Set kommt mit funktionierender Klospülung und einem kleinen Kothäufchen, für das ihr sie benutzen könnt

Was oben reinkommt, kommt unten wieder raus und das klappt auch bei dieser LEGO-Toilette.

Hier geht es um ein absolutes LEGO-Highlight des Jahres, und damit ist ausnahmsweise nicht das Enterprise-LEGO-Set gemeint. Nein, ein kleines, aber feines Detail begeistert seit geraumer Zeit die Massen: Das LEGO Friends-Wohnmobil verfügt über eine funktionierende Toilette.

LEGO-Toilette im Wohnmobil sorgt für Begeisterung

"Wir haben ein LEGO-Klo vor GTA 6 bekommen", heißt es im Top-Kommentar eines Insta-Videos, das sich um die Kuriosität dieses Sets dreht. Das fasst die Absurdität des Ganzen ganz gut zusammen. Und ja, auch wenn es sich vielleicht komisch anhört oder liest, wirkt die Angelegenheit durchaus faszinierend.

1:53 Wir haben die LEGO Icons 10356 Star Trek Enterprise NCC-1701-D bereits gebaut und so sieht sie aus

Autoplay

Das LEGO Friends-Wohnmobil besteht aus 778 Teilen und kommt im Set mit drei Minifiguren. Es wurde von Tom Gerardin designt und richtet sich in erster Linie an jüngere LEGO-Fans ab sieben Jahren. Der Camping-Van hat in seinem Inneren ein richtiges kleines Bad, eine Treppe und oben ein aufklappbares Schlafzimmer. Dazu gibt es jede Menge Camping-Utensilien und sogar ein Fahrrad, das hinten an den Bus gehängt werden kann.

Das absolute Highlight des Sets mit der Produktnummer 42663 stellt allerdings die Toilette dar. Hier könnt ihr euch das edle Teil in Bewegung ansehen:

Wie ihr seht, könnt ihr oben die eigens dafür vorgesehenen LEGO-Steinchen in Gelb und Braun reinlegen. Dann gibt es seitlich einen richtigen Knopf, mit dem sozusagen die "Spülung" betätigt wird. Dadurch fallen die "Ausscheidungen" dann in einen eigens dafür eingebauten Auffangbehälter. Der lässt sich hinten am Wohnmobil herausziehen und dann natürlich entleeren.

Fast wie bei einem echten Wohnmobil! Auch wenn es dabei dann doch noch den einen oder anderen Zwischenschritt und andere Behälter gibt, kommt das hier schon ziemlich nahe ran. Dass LEGO überhaupt daran gedacht hat, so eine Funktion einzubauen, wirkt schon sehr cool und gleichermaßen witzig.

In den Kommentaren wurde sich bisher köstlich über diese Klospülung amüsiert. Eine Person scherzt zum Beispiel, dass es nun ja so langsam aber auch wirklich Zeit geworden sei. Immerhin würden seine LEGO-Figuren schon seit 35 Jahren aufs Klo müssen und könnten es nicht mehr länger anhalten.

Auch der Fakt, dass es sich hierbei nicht um eine Fan-Kreation (ein MOC=My Own Creation) handelt, sondern um ein echtes, offizielles LEGO-Set, sorgt für den einen oder anderen verwunderten Kommentar.

Wie gefällt euch die LEGO-Klospülung?