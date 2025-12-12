Die Gothic-Saga im Amazon-Angebot: Erlebt die beste Rollenspielreihe aus Deutschland in einer einmaligen Sammlung!

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt zwei echte Rollenspiel-Legenden aus Deutschland zum günstigen Angebotspreis schnappen!

Gothic und Gothic 2 gehören zu den absoluten Legenden unter den Rollenspielen. Die beiden Kultklassiker aus dem Hause Piranha Bytes haben das Genre nachhaltig beeinflusst und eine eingeschworene Community geschaffen, die ihnen bis heute die Treue hält. Aktuell könnt ihr die ikonische RPG-Reihe bei Amazon für die Nintendo Switch zum echten Schnäppchenpreis abgreifen.

Gothic: Auch heute noch ein echtes Atmosphäre-Biest unter der Barriere!

1:56 Gothic kommt auf die Nintendo Switch, der Trailer ist pure Nostalgie

Gothic schickt euch als namenlosen Helden direkt in die raue Minenkolonie von Khorinis – ein riesiges Freiluft-Gefängnis, das durch eine magische Barriere komplett vom Rest Myrtanas abgeschnitten wurde. Eigentlich sollte diese Barriere im Auftrag des Königs nur die Erzminen sichern und Fluchtversuche verhindern.

Doch das Ritual lief aus dem Ruder: Die magische Kuppel wuchs unkontrolliert, schloss sich endgültig und schickte Magier, Gardisten und Gefangene gemeinsam in die Falle. Eure Mission? In dieser lebensgefährlichen Welt bestehen, Verbündete um euch scharen und am Ende einen Weg finden, aus dem magischen Knast auszubrechen.

Gothic 2 und Die Nacht des Raben: Eines der besten Rollenspiele aus Deutschland!

17:58 Gothic 2: Complete Classic - Test-Video zur neuen Switch-Version

Gothic 2 – ein Name, der in der Rollenspielwelt fast schon ikonischer ist als der ohne hin schon hervorragende Vorgänger. Das 2002 erschienene Abenteuer aus dem Hause Piranha Bytes knüpft nahtlos an die Geschichte des namenlosen Helden an und erweitert die Spielwelt um zahlreiche neue Orte und Möglichkeiten. Zusammen mit der Erweiterung Die Nacht des Raben erwartet euch ein Abenteuer, das euch für viele Stunden komplett in seinen Bann zieht.

Und das Beste: Die Atmosphäre von Gothic 2 hat bis heute nichts an Wirkung verloren. Die liebevoll gestaltete Spielwelt, der typisch raue Gothic-Stil und nicht zuletzt der grandiose Soundtrack von Kai Rosenkranz sorgen dafür, dass ihr von der ersten Sekunde an in Khorinis versinkt. Jede Region hat ihren eigenen Charme – von verwunschenen Wäldern über idyllische Küstenstreifen bis hin zu düsteren Höhlen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Die Features der Gothic - Classic Khorinis Saga im Überblick:

Gothic - Classic Khorinis Saga: Zwei legendäre, preisgekrönte RPGs, endlich zum Greifen nah vereint! Rette Myrtana erneut in dieser epischen Saga auf der Switch

Gothic 1 Classic: Eines der größten RPGs mit über 50 Stunden Spielzeit

Gothic 1 Classic: Eine Vielzahl an Waffen und Zaubern für euren Charakter

Gothic 2 Classic: Über 100 packende Missionen bei den verschiedenen Einstellungen

Gothic 2 Classic: Eine detailverliebte und lebhafte Spielumgebung mit über 500 Charakteren (jeder mit seiner eigenen täglichen Routine).

