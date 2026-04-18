Gothic Remake im Angebot: Neuauflage des deutschen Rollenspiel-Klassikers jetzt günstiger sichern!

Das Gothic Remake steht vor der Tür. Jetzt gibt's schon mal ein frühes Sonderangebot.

Nach langer Wartezeit ist es nun endlich so weit: Am 5. Juni erscheint das Remake von Gothic 1. Falls ihr es euch pünktlich zum Release schnappen wollt, könnt ihr es euch gerade etwas günstiger sichern. Bei Proshop gibt es nämlich gerade über 20 Prozent Rabatt im Vergleich zum UVP auf die PS5-Version. Selbst wenn man die Versandkosten einberechnet, ist der Händler damit immer noch ein gutes Stück günstiger als Konkurrenten wie Amazon:

Alternativ könnt ihr euch bei Proshop gerade auch noch die Version für Xbox Series X günstiger sichern. Für die PC-Version hingegen gibt es derzeit kein Sonderangebot, laut Vergleichsplattformen auch bei keinem anderen Shop. Allerdings ist die PC-Fassung ohnehin günstiger als der UVP der Konsolen-Versionen, also lässt sich das verschmerzen. Ihr findet sie unter anderem hier bei Amazon:

Beachtet bitte: Bei der von Proshop verkauften PS5-Fassung handelt es sich um die internationale Version ohne deutsches USK-Prüfsiegel. Das kann den Weiterverkauf schwieriger machen.

Größer & schöner: Was bietet das Gothic 1 Remake?

3:05 Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht

Autoplay

Das Gothic Remake lässt den ersten, ursprünglich 2001 erschienenen Teil der deutschen Rollenspiel-Reihe mit komplett neuer, zeitgemäßer Grafik wieder aufleben. Obwohl die Welt von Grund auf neu aufgebaut wurde, soll sie den Charme und die raue Atmosphäre des Originals beibehalten, was nach allem, was wir bereits vom Spiel sehen und selbst ausprobieren konnten, auch gut gelingt.

Auch inhaltlich gibt es ein paar Änderungen. So soll die Spielwelt nun etwas größer werden als das sehr kompakte Original, und es sollen einige neue Quests hinzugefügt werden. Außerdem gibt es einen neuen Prolog, der bereits als Demo anspielbar ist, und neue Tagesabläufe der Monster und NPCs, die für eine noch glaubwürdigere Spielwelt sorgen sollen. Verschiedene Schwierigkeitsgrade sollen zudem für mehr Zugänglichkeit bzw. eine besonders harte Herausforderung bieten.

Die Kämpfe haben sich in der Demo aus dem letzten Jahr noch etwas gewöhnungsbedürftig gespielt.

Natürlich wurde auch an der Steuerung und am Kampfsystem das eine oder andere verbessert. Dennoch scheint das Remake hier bislang erstaunlich nahe am Original zu bleiben, das sich nach heutigen Maßstäben recht gewöhnungsbedürftig spielt. Allerdings haben sich die Entwickler seit dem Release der Demo ja noch mal über ein Jahr Zeit genommen, dementsprechend ist gut möglich, dass hier inzwischen noch das eine oder andere verfeinert wurde.