Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht

Lange Zeit blieb es ein Ratespiel, wann wir endlich wieder das Minental erforschen dürfen. Nun herrscht Klarheit: Das Gothic Remake erscheint am 5. Juni 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Damit rückt der Termin deutlich weiter nach hinten, als viele nach den ursprünglichen Plänen für das erste Quartal 2026 gehofft hatten.

Hinter dem Projekt liegt eine beachtliche Reise, die im Dezember 2019 mit einem umstrittenen Playable Teaser begann. Nach gemischtem Feedback der Spieler baute Entwickler Alkimia Interactive aus Barcelona das Spiel mit Unreal Engine quasi neu auf, um die düstere Atmosphäre des Originals einzufangen. Mit der Rückkehr von Komponist Kai Rosenkranz und Christian Wewerka als Sprecher des namenlosen Helden wurden wichtige Grundpfeiler gesetzt.

Für das fertige Spiel werden wiederhergestellte Quests und neue Inhalte versprochen - zusätzlich zur bekannten Gothic-Story und dem einzigartigen Flair der Strafkolonie.