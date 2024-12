Das Spiel des Jahres: Stimmt jetzt ab und wählt euer GOTY 2024

Was für ein Jahr. Sobald wir einmal kurz darüber nachdenken, welche Spiele in diesem Jahr alles erschienen sind, wird uns schnell klar – das war richtig ordentlich. Allein 12 Titel haben in 2024 laut Metacritic einen Score von 90 oder höher erhalten. Selbst im überragenden Vorjahr war es nur einer mehr.

Heute soll es aber nicht um die Wertung der Kritiker*innen gehen, sondern um euch, denn wir wollen wissen: Welches Spiel wählt die GamePro-Community zu ihrem Game of the Year.

Die GamePro-Community wählt ihr Spiel des Jahres

Damit es ein wenig spannender wird, könnt ihr in der Abstimmung nicht nur euer GOTY, sondern gleich fünf Titel wählen, die euch 2024 besonders begeistert haben.

Bei den Game Awards und den PS-Blog-Awards konnte Astro Bot nicht nur den Sieg und die Game of the Year-Trophäe abräumen, sondern auch in zahlreichen anderen Kategorien gewinnen.

0:30 Neues PS5-Exclusives erntet jede Menge Lob und 90er Wertungen - Accolades Trailer zu Astro Bot

Autoplay

Auch wenn die Liste satte 50 Titel umfasst, mussten wir eine kleine Vorauswahl treffen. Sollten wir dabei einen für euch ganz besonders wichtigen Titel vergessen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Bei der Liste haben wir auf Early Access Titel verzichtet, DLCs im Umfang einer großen Erweiterung haben wir allerdings mit aufgenommen – auch weil wir wissen, dass unsere Community 2024 unglaublich viel Spaß mit einer davon hatte.

Ansonsten bleibt nichts weiter zu sagen, Feuer frei für eure fünf Stimmen!

Wir sind schon total gespannt, wie ihr abstimmt und welches Spiel am Ende die Krone der GamePro-Community auf dem Kopf hat. Ist es wie bei den Game Awards Astro Bot, oder doch Black Myth: Wukong, Metaphor oder ein ganz anderer Titel? Im kommenden Jahr werten wir die Umfrage aus und präsentieren euch eure Top-Kandidaten.

Schreibt uns gerne in die Kommentare, für welche Spiele ihr abgestimmt habt und warum. Gab es vielleicht sogar Titel, die euch total überrascht oder sogar enttäuscht haben?