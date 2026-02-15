Vor 32 Jahren hat das wichtigste PS5-Studio einen Mortal Kombat-Klon veröffentlicht, den offenbar kaum jemand gespielt hat

Wir erzählen euch von einem Spiel und ihr müsst versuchen, den Titel und das Studio zu erraten.

Im Jahr 1994 erschien ein Mortal Kombat Klon, der bei der Presse eher durchwachsen ankam. Noch dazu kam das Spiel für die 3DO (Interactive Multiplayer)-Konsole raus, die sich unter anderem durch den hohen Kaufpreis nie auf dem Markt durchsetzen konnte. Folglich kamen gar nicht viele Spieler*innen überhaupt in den "Genuss" dieses Titels.

Das klingt vielleicht für sich erst mal gar nicht so interessant, wird aber doch richtig spannend, da hinter dem Spiel ein Entwicklerstudio steckt, auf das wir ohne Vorwissen niemals gekommen wären. Es handelt sich nämlich um einen Entwickler, den wir heute sofort mit PlayStation-Exclusives in Verbindung bringen, die regelmäßig Traumwertungen einsacken. Noch dazu ist die Entwicklungsgeschichte ... vorsichtig ausgedrückt ... besonders.

Habt ihr schon eine Ahnung, um welches ominöses Spiel es hier geht und welches Studio gemeint ist? Falls ihr noch im Dunklen tappt, geben wir euch in den nächsten Abschnitten noch ein paar Hinweise, bevor wir das Rätsel auflösen.

36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Die Entwicklung dieses Mortal Kombat-Klons war wild

Der Entwickler hat das gesuchte Spiel selbst finanziert, und zwar mit Einnahmen aus einem Fantasy-RPG. Die reichten aber hinten und vorne nicht. Während der Produktionszeit fehlte das Geld, was dafür sorgte, dass abenteuerliche Methoden zum Einsatz kamen (via Fandom).

Die Motion Capture-Szenen wurden in der Wohnung eines Entwicklers gefilmt und dabei fehlte es an ganz grundlegender Ausstattung: schon ein profesioneller Green Screen war zu teuer, weshalb ein gelbes Laken an die Wand geklebt wurde. Daneben wurde einer der Co-Gründer des Entwicklerstudios selbst zum Darsteller.

Weil das Apartment außerdem so klein war, musste die Tür offenbleiben, um von außerhalb zu filmen und Nachbarn vermuteten hierbei angeblich, dass ein Pornodreh im Gange sei. Das soll unter anderem daran gelegen haben, dass Kissen und Bettzeug herumlagen.

Am Ende hat sich das Spiel für 3DO-Verhältnisse nicht einmal schlecht verkauft, aber da sich die Konsole eben nicht durchsetzen konnte, haben trotzdem die Wenigsten den Titel je gezockt.

Heute ist das gesuchte Studio bekannt für komplett gegenteilige Produktionsstandards: Es konnte mit seinen Blockbustern seit der PS1-Ära nicht selten 90er-Schnitte auf Metacritic einsacken.

Das ist die Auflösung

Das Spiel, das wir suchen, heißt Way of the Warrior und hier könnt ihr es bestaunen:

Auf den Entwickler zu kommen, ist damit aber nicht unbedingt einfacher. Tatsächlich handelt es sich um Naughty Dog, also das Studio hinter Reihen wie The Last of Us, Crash Bandicoot, Uncharted.

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Intergalactic: The Heretic Prophet ist der Name des neuen Spiels, das in einem ersten Trailer vorgestellt wurde. Grafisch sah der schon mal richtig beeindruckend aus, auch wenn viele Fragen aktuell noch offen sind. Jedenfalls verschlägt es uns in den Weltraum, gemeinsam mit Hauptfigur Jordan.

Verratet uns nun unbedingt in den Kommentaren: Seid ihr auf die Lösung gekommen und wann und aufgrund welcher Tipps habt ihr sie erraten? Habt ihr schon mal von der Entwicklungsgeschichte von Way of the Warrior gehört oder überhaupt die Naughty Dog-Spiele vor PS1-Zeiten auf dem Schirm?