Spieler findet beim PS5-Reinigen ein kleines rotes Teil, das aussieht wie ein Bonbon - aber wohl was ganz anderes ist

Ist das ein PS5-Lüfter mit rotem Bonbon? Wahrscheinlich eher nicht (Bild: reddit.com/user/D_D_Dylan/).

Normalerweise hoffen wir darauf, dass es im Inneren unserer technischen Geräte keine unvorhergesehenen Überraschungen zu entdecken gibt. Da kann es schon zu großer Verwunderung führen, wenn wir zum Beispiel in der PS5 ein rotes, kleines Ding finden, das auf den ersten Blick wie ein Bonbon aussieht.

PS5-Besitzer schraubt seine Konsole auf und findet etwas darin, das wie ein Bonbon aussieht – das könnte es sein

Je nachdem, wie ihr eure Konsolen benutzt, wie sie aufgestellt sind und was um sie herum so passiert, kann es sich durchaus lohnen, die Geräte ab und zu aufzuschrauben und zu reinigen. Das geht oft bis zu einem gewissen Grad sogar, ohne die eventuell noch vorhandene Gewährleistung zu gefährden.

Da staunt er nicht schlecht: Reddit-User D_D_Dylan hatte im vergangenen Jahr seinen PS5-Lüfter ausgebaut und gereinigt, dabei aber einen kuriosen Fund gemacht. Natürlich wendete er sich mit der zugehörigen Frage an die Community:

"Es sieht ein bisschen aus wie ein Bonbon, aber es ist nicht klebrig. Sollte ich mir Sorgen machen?"

Das ist die häufigste Antwort: Allem Anschein nach handelt es sich bei dem roten Teil nicht um ein Bonbon, sondern um ein Gegengewicht. Der PS5-Besitzer muss sich also keine Sorgen machen, weil er nicht der Einzige mit diesem Ding am Kühler ist – auch andere Menschen haben sich diese Frage schon gestellt.

Wozu dient das Gegengewicht? Grob vereinfacht gesagt hilft so ein Gegengewicht dabei, die Schwingungen des Kühlers im Zaum zu halten. Weil das Ganze wohl nicht perfekt rund ist, kann es zu unregelmäßigen Bewegungen kommen, die dann zum Beispiel Lärm machen oder die Halterungen abnutzen.

Mit so einem Gegengewicht wird das verhindert, ähnlich wie bei Autorädern. Die verfügen oft nämlich ebenfalls über Gegengewichte, die dafür sorgen, dass alles rund läuft. An PC-Lüftern sind solche Gegengewichte in der Regel aber nicht zu finden, vielleicht sind hier die Lüfter selbst, deren Lager oder Halterungen besser gefertigt.

Was sagt ihr dazu? Habt ihr die roten Teile am PS5-Lüfter vielleicht auch schon einmal entdeckt und euch gewundert?