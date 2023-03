Gran Turismo 7 bekommt wohl fettes Tech-Update mit 120 Hz- und VRR-Unterstützung

Das Update enthält zahlreiche Inhalte für Gran Turismo 7.

Das kommende Update für Gran Turismo 7 rast mit einem Paket voller Verbesserungen und Neuerungen an. Im ResetEra-Forum hat User Lant_War zusammengefasst, was bislang zum Update geleakt wurde und auf welche Inhalte wir uns freuen können.

Gran Turismo 7 bekommt technisches Upgrade

Wann kommt das Update? Der Patch soll bereits morgen, also am 30. März 2023 zur Verfügung stehen.

Welche Neuerungen wird es geben? Das Highlight des Updates ist wohl der 120 Hz- und VRR-Support. Es ist nicht ganz klar, ob es sich um einen separaten Modus handeln wird, doch der User vermutet, dass die Technik im regulären Modus eingesetzt wird. Die einzige Voraussetzung hierfür ist ein kompatibler Bildschirm.

Weitere Inhalte sind:

Fünf neue Autos

Nürnburgring Endurance-Layouts

Neue Events

Zwei neue Extra-Menüs

Angepassten Zeiten für Missionen, Lizenzen und Streckenerfahrungen, die die Physikänderungen berücksichtigen

120 Hz- und VRR-Unterstützung

Zu den fünf neuen Autos hat Gran Turismo 7-Producer Kazunori Yamauchi bereits im Vorfeld ein Bild mit den passenden Silhouetten enthüllt. Fans vermuten, dass sich hinter den Schatten ein Audi RS5 DTM, ein Toyota Alphard, ein Mazda 3, ein Porsche 904 Carrera GTS und ein Porsche 959 befinden:

Bezüglich der Fahrphysik soll es Änderungen an der Aufhänge- und Reifenphysik sowie an der Aerodynamik geben. Zusätzlich werden Anpassungen an der Traktionskontrolle, beim ABS und an einigen weiteren Systemen des Autos vorgenommen.

Außerdem werden einige Eingabeeinstellungen des Controllers beim Force Feedback und der Lenkung angepasst.

Den neuen VR-Modus von Gran Turismo 7 könnt ihr im folgenden Video bestaunen:

Langer Support für Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 erschien ursprünglich am 4. März 2022 für PS4 und PS5. Seitdem werden in regelmäßigen Abständen große Updates veröffentlicht, die den Fuhrpark und die Streckenliste immer wieder erweitern.

Seit dem 22. Februar 2023 gibt es zusätzlich eine PSVR 2-Unterstützung. Mithilfe des kostenlosen VR-Modus kann nahezu das komplette Spiel in VR erlebt werden. Eine Ausnahme bildet der Split-Screen-Modus: Er ist nicht als VR-Variante verfügbar.

Auf welche Neuerung aus dem Patch freut ihr euch am meisten?